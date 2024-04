Foggia. “E’ trascorso un mese da quando il coordinatore regionale del nostro partito on. Mauro D’Attis lanciò un appello agli altri responsabili dei partiti del centrodestra per trovare un’intesa che potesse definire una candidatura a Sindaco di San Severo e Manfredonia il più possibile condivisa, così come per altri comuni più piccoli dove non ancora si trova un’intesa.

Dopo una lunga fase di confronto credo che sia il momento di arrivare ad una decisione. Entro domani, questo è il mio invito, San Severo dovrà conoscere la proposta del centrodestra, così come gli altri centri dove si vota”.

Il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Foggia, crede che non si possa più perdere tempo.

“Con la frantumazione politica del campo largo a Bari è il momento di dimostrare che il centrodestra è capace di presentarsi unito con una proposta vincente. Il campo largo in Puglia ha fallito prima ancora di cominciare evidenziando delle diversità macroscopiche che difficilmente potrà tenerli uniti, anche di fronte ad ambizioni di gestione di poltronifici.

San Severo merita di avere una guida sicura, che conosca la macchina amministrativa, che abbia fatto della lealtà politica l’elemento continuativo della sua azione politica. Noi abbiamo le idee chiare, abbiamo proposto Rosa Caposiena, il miglior Sindaco per la città di San Severo.

Stesso discorso per Manfredonia e gli altri comuni dove non ancora si prende una decisione. Ad ogni modo vogliamo che si arrivi ad una scelta condivisa con tutte le parti politiche, anche con le civiche e con chi oggi si sente di poter svolgere un ruolo in questa campagna elettorale. Meritano tutti rispetto. Però, il tempo del confronto è finito”.