San Severo. La Notte dei Guerrieri: San Severo è pronta a vibrare a colpi di kick-boxing. C’è grande attesa in città per l’evento sportivo organizzato nel Palasport Comunale Borsellino e Falcone di Viale Castellana, in programma sabato 17 febbraio 2024 a partire dalle ore 20,30.

“Siamo particolarmente lieti di ospitare un grande evento sportivo nel nostro Palasport – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Felice Carrabba – per una riunione che promette tanto spettacolo. San Severo è pronta a vivere una serata indimenticabile, fatta anche di coraggio, sudore e determinazione: la Notte dei Guerrieri farà vivere a tutti i presenti l’emozione dello sport in prima fila!

L’atmosfera sarà carica di energia, pronta a esplodere in 11 incontri di kick-boxing tra dilettanti e professionisti”.

Il match principale vede il ritorno sul ring di Giovanni Verga, orgoglio sanseverese della specialità sportiva, che combatterà per il titolo italiano, così come, salirà sul ring per il titolo tricolore, l’altro atleta sanseverese professionista William Pietrantuoni. A confermare l’eccezionalità della serata anche la diretta sul canale 814 della piattaforma Sky, che trasmetterà l’intera riunione a partire dalle 20,30.

Il Palasport Borsellino e Falcone, informano gli organizzatori, non sarà solo il teatro di combattimenti infuocati, ma sarà anche uno spettacolo a tutto tondo. Infatti sarà trasformato in un’arena “all’Americana”. Un Led Wall gigante illuminerà la scena, mentre una passerella avvolta da fumo, fuoco e fiamme farà da cornice agli atleti. Sarà uno spettacolo che farà scatenare l’adrenalina degli spettatori, arricchito da effetti speciali che faranno vibrare le emozioni dall’inizio alla fine!.

Il programma prevede ben 11 incontri tra dilettanti e professionisti. Dopo 9 anni di assenza, ma con un palmares impressionante, che include il titolo di campione regionale nel 2006, di campione italiano nel 2008 e 2009, nonché di campione intercontinentale nel 2010, con oltre 50 match, di cui molti vinti per K.O. l’atleta sanseverese Giovanni Verga si giocherà il titolo di campione italiano di kick-boxing categoria 85 kg. contro Michele Del Priore di Foggia. Una sfida tutta casalinga che promette scintille e tensione dal primo all’ultimo round per il titolo italiano attualmente vacante della categoria. Altro match valido per il titolo tricolore (vacante) vedrà salire sul ring William Pietrantuoni di San Severo opposto ad Antonio de Candia – Team Higlander Rimini categoria 60 kg.

Completano i match professionisti le seguenti sfide: Nicola Sanzione (Andria) – Luigi Bucci (Team Casanova), Valerio Modestro (Cerignola) contro Luca Lazazzara (Lovascio Bitonto), infine Antonio Ciannameo (LACALAMITA) contro Apoliciano Tozon (TEAM RASMAN TRIESTE).

Nei numerosi match dilettanti sono da segnalare due atleti di San Severo che saliranno sul ring. Cristian Presutto (Verga San Severo) contro Mattia Lazazzara (TEAM LOVASCIO BITONTO) e Erika Longo (Verga San Severo) opposta a Verinoca Grana (Violante).

Per ulteriori dettagli, anticipazioni e curiosità è possibile visitare la pagina @TeamVerga su Facebook e Instagram.