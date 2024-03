CERIGNOLA (FOGGIA) – C’è anche Celestino Capolongo, consigliere comunale del Partito Democratico di Cerignola e funzionario amministrativo Inps classe 1957, tra i 21 indagati dell’operazione ‘Farmghosters’ eseguita oggi 14 marzo dagli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia.

L’amministratore comunale è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari, perché avrebbe fornito costantemente e indebitamente informazioni sull’iter procedimentale delle indennità previdenziali, garantendo la risoluzione e l’immediata liquidazione su richiesta degli altri membri del sodalizio.

Alle scorse comunali aveva incassato 312 preferenze.

Il sindaco Francesco Bonito ha espresso massima fiducia nelle istituzioni inquirenti: “I fatti contestati non riguardano comunque l’attività amministrativa, e che in ogni caso sarà in tempi brevi valutato ogni aspetto politico della vicenda.

Il primo cittadino si augura che l’interessato possa dimostrare la sua estraneità ai fatti”.

Così il segretario cittadino Daniele Dalessandro:

“Apprendo del coinvolgimento di un nostro consigliere comunale nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza relativa a presunte frodi previdenziali.

Esprimo massima e totale fiducia negli organi inquirenti e nella magistratura, certi che la ricerca della verità sia sempre chiarificatrice di ogni dubbio.

Sebbene i fatti contestati siano relativi all’attività professionale del consigliere coinvolto e nulla abbiano a che vedere con l’attività amministrativa e politica, valuteremo in tempi brevi ogni aspetto della vicenda a tutela del Partito e dell’ente comunale.

Tanto credo nelle forze di polizia e nella magistratura, tanto mi auguro che il consigliere comunale possa dimostrare la sua totale innocenza ed estraneità ai fatti”.