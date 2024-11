Il 15 novembre, anche a Foggia si terrà una manifestazione di piazza nell’ambito della mobilitazione nazionale organizzata dai sindacati studenteschi.

L’evento vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori e universitari, uniti nel chiedere interventi urgenti riguardanti l’edilizia scolastica, la disponibilità di spazi adeguati per lo studio e politiche governative considerate dannose per i diritti degli studenti.

“Saremo in piazza a Foggia per sollecitare le istituzioni a rispondere ai bisogni urgenti degli studenti“, afferma Jacopo lo Russo, coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia. “Gli edifici scolastici sono spesso in condizioni precarie, con danni strutturali che mettono a rischio la sicurezza. Questi problemi, insieme a un trasporto pubblico costoso e alla mancanza di spazi per studiare e socializzare, rappresentano un’emergenza diffusa in tutta la provincia. Inoltre, la legge di bilancio in fase di definizione e la riforma dell’istruzione tecnica e professionale rischiano di accentuare le disuguaglianze tra gli studenti.”

Gregorio Pio Carmone, coordinatore di UDU Link Foggia, aggiunge: “A Foggia, gli studenti universitari affrontano il problema di spazi inadeguati e una vita universitaria frammentata. I progetti avviati dall’Ateneo non daranno risultati immediati, e servono soluzioni temporanee per migliorare la situazione attuale. Gli studenti, in gran parte pendolari, non si sentono integrati nella città. È necessario un dialogo con le istituzioni per affrontare questioni come la riapertura della Biblioteca Provinciale, chiusa da tempo, e migliorare l’integrazione del trasporto urbano ed extraurbano. Vogliamo una Foggia che accolga gli studenti e li faccia sentire a casa.”

Il corteo partirà alle 9.00 da Piazza XX Settembre.