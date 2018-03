“Insulti ad ‘amici’ senza farne nome su Facebook sono diffamazione’

Di:

Roma – “LE offese su, anche se accessibili solo a pochi iscritti e riferite a persone di cui non viene fatto il nome, possono portare a una condanna per diffamazione“. Lo ha sottolineato la Cassazione, come riporta il Tgcom24, “che ha rinviato a un nuovo processo un maresciallo della guardia di finanza per aver pubblicato nei suoi ‘dati personali’ la frase ‘attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo…‘”, come riporta il Tgcom24.

Redazione Stato