Studentessa pugliese scomparsa, intercettazione: “Fatta a pezzi”

LECCE, 16/05/2022 – (norbaonline) Rispunta un’intercettazione tra un seminarista e un parroco sul caso di Sonia Marra, la 25enne di Specchia scomparsa a Perugia nel 2006. Durante il colloquio tra un seminarista e un parroco si intercettano parole inquietanti:

“A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l’hanno tritata. Non la ritroveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia”, dicono e ancora: “Era tutto un giro – insiste il seminarista – droga, soldi, sesso e altre questioni sai che alla fine ci rimettono sempre i più deboli… Poi è successo che in qualche modo la cosa cominciava a scottare perché lei ha visto e ha sentito. Per questo l’hanno annientata. Perché ci sarebbero andati di mezzo i preti”.

L’intercettazione era già agli atti del pm ma non è stata mai presa in considerazione. Se n’è tornato a parlare perché inserita nel libro “L’uomo nero” del giornalista Alvaro Fiorucci, dedicato alla vicenda.Per la Procura si è trattato di omicidio e successivo occultamento per il quale è stato indagato, a lungo, il fidanzato di lei, definitivamente assolto in Cassazione. (norbaonline)