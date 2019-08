Abolito il bollo auto: cosa c’è di vero?

Di:

Non abbiamo mai trovato tante bufale su internet come quando si parla del bollo auto. Chissà perché la fantasia popolare si è accanita proprio contro questa imposta. C’è chi è convinto che l’Unione Europea ha dichiarato illegittimo il bollo auto e che, ogni anno, l’Italia pagherebbe una sanzione per non aver ancor rimosso la tassa. C’è chi invece sostiene che il bollo sia stato dichiarato incostituzionale e che tutt’ora sopravvive per il capriccio di qualche politico. Proprio ieri, sulla pagina di Google News, abbiamo letto la notizia «Bollo auto cancellato: le Regioni potranno annullarlo o aumentarlo». In questo articolo, pescato su un sito che tratta di tecnologia, si legge che

«La Corte di Cassazione ha deciso di abolire il bollo auto grazie all’idea di Luca Antonini [si tratta in realtà di un giudice della Corte Costituzionale, N.d.R]». In realtà, la Suprema Corte non ha alcun potere di cancellare le norme del nostro ordinamento. Lo potrebbe fare al massimo la Corte Costituzionale, su ricorso di un cittadino, nel caso in cui rilievi un constato tra la legge e la Costituzione.

