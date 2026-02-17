Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // La passata di pomodoro sa di dignità: due donne in fuga dalle guerre assunte in un bene confiscato

"POMODORO - PIETRADISCARTO" La passata di pomodoro sa di dignità: due donne in fuga dalle guerre assunte in un bene confiscato

La passata di pomodoro sa di dignità per due donne in fuga da guerra e povertà.

Crisi del pomodoro da salsa nel foggiano: raccolti giù del 20% per siccità e costi alle stelle

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

La passata di pomodoro sa di dignità: due donne in fuga dalle guerre assunte in un bene confiscato

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 17 FEB – La passata di pomodoro ha il sapore della dignità e del riscatto per Xiomara e Yulia, 38 e 31 anni, arrivate rispettivamente dalla Repubblica Dominicana e dall’Ucraina. Dopo essere fuggite da contesti di guerra e difficoltà, oggi lavorano in un bene confiscato alla mafia a Cerignola, in provincia di Foggia.

Le due donne hanno partecipato al progetto “Sebben che siamo donne”, promosso dalla cooperativa sociale Pietra di Scarto e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e Metodista, conclusosi a fine gennaio. Al termine del percorso sono state assunte dalla cooperativa.

Pietra di Scarto opera su terreni sottratti alla criminalità organizzata, dove si coltivano olive, pomodori, ortaggi, uva e frutta. Sul bene confiscato è attivo anche un opificio per la trasformazione del pomodoro, simbolo di un’agricoltura etica che coniuga legalità e inclusione sociale.

Per Xiomara e Yulia il lavoro nei campi e nella trasformazione agroalimentare rappresenta non solo un’occupazione stabile, ma un percorso di autonomia e rinascita, in un luogo che da simbolo di illegalità è diventato presidio di giustizia sociale.

(ANSA).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO