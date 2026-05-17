BARI – Torna accessibile ai bagnanti il tratto di mare antistante la spiaggia di Pane e Pomodoro. Il Comune di Bari ha infatti comunicato il ripristino della balneabilità dopo l’esito positivo delle analisi batteriologiche effettuate da Arpa Puglia sui campioni prelevati lo scorso 15 maggio.

I controlli hanno evidenziato valori pienamente rientrati nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 116/2008, consentendo così la revoca del divieto temporaneo di balneazione disposto nei giorni scorsi in via precauzionale.

Lo stop era scattato dopo l’apertura delle paratie della condotta Matteotti, causata dalle violente piogge che hanno colpito Bari nei giorni scorsi. L’ondata di maltempo aveva provocato il riversamento in mare di liquami, facendo scattare immediatamente le misure di sicurezza a tutela della salute pubblica.

Con il ritorno dei parametri nella norma, uno dei tratti di costa più frequentati dai baresi e dai turisti può dunque tornare ad accogliere bagnanti e frequentatori già nel fine settimana.

L’amministrazione comunale continuerà comunque a monitorare la situazione insieme ad Arpa Puglia per garantire la qualità delle acque e prevenire eventuali nuovi disagi legati al maltempo. Lo riporta l’Ansa.