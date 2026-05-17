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PLAYOFF Tucson Angel Manfredonia, occasione sfumata: il Monopoli vince 72-65 e va in Serie C

Gli ospiti hanno alzato il livello difensivo negli ultimi minuti, approfittando di alcune imprecisioni dell’Angel

Tucson Angel Manfredonia, occasione sfumata: il Monopoli vince 72-65 e va in Serie C

ph RETE SMASH

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Maggio 2026
Manfredonia // Sport //

Si chiude con amarezza il cammino dell’Angel Manfredonia nella finale playoff DR1 regionale. Sul parquet, infatti, il Monopoli Basket si impone 72-65 in Gara 2, conquistando il successo decisivo che vale la Serie C.

Una serata dal copione amaro per la formazione sipontina, che aveva accarezzato la possibilità di riaprire tutto e trascinare la finale alla decisiva Gara 3. Per lunghi tratti della partita, infatti, l’Angel ha giocato con intensità e determinazione, restando pienamente in corsa fino agli ultimi possessi.

A pochi secondi dalla sirena, il vantaggio sembrava ancora alla portata dei padroni di casa, sospinti dall’entusiasmo del pubblico e dalla voglia di allungare la serie.

Poi, però, nel momento cruciale della sfida, è emersa tutta la rabbia e l’esperienza del Monopoli, sceso in campo con la consapevolezza di avere il match point tra le mani dopo il successo di Gara 1.

Gli ospiti hanno alzato il livello difensivo negli ultimi minuti, approfittando di alcune imprecisioni dell’Angel e trovando i canestri decisivi che hanno spezzato definitivamente l’equilibrio dell’incontro. Il 72-65 finale consegna così la vittoria al Monopoli, che chiude la serie senza bisogno della “bella”.

Per l’Angel Manfredonia resta il rammarico di una partita combattuta fino alla fine e sfuggita proprio nei momenti decisivi. Una disfatta dolorosa soprattutto per come era maturata la gara, con la sensazione concreta di poter riaprire il discorso qualificazione e giocarsi tutto in Gara 3.

ph RETE SMASH

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