Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

"CLONATO LA TARGA" // «Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa»: la nuova truffa che svuota le case degli anziani
18 Gennaio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Da San Severo a Casa Sanremo Writers 2026: Brenda Libera Li Quadri debutta nel panorama letterario nazionale

BRENDA LIBERA LI QUADRI Da San Severo a Casa Sanremo Writers 2026: Brenda Libera Li Quadri debutta nel panorama letterario nazionale

San Severo entra nel circuito della narrativa contemporanea con Brenda Libera Li Quadri, 35 anni, autrice emergente dal profilo internazionale

Da San Severo a Casa Sanremo Writers 2026: Brenda Libera Li Quadri debutta nel panorama letterario nazionale

Da San Severo a Casa Sanremo Writers 2026: Brenda Libera Li Quadri debutta nel panorama letterario nazionale - ph la gazzetta di san severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Gennaio 2026
Cronaca // San Severo //

San Severo entra nel circuito della narrativa contemporanea con Brenda Libera Li Quadri, 35 anni, autrice emergente dal profilo internazionale che si affaccia sulla scena letteraria con il suo primo romanzo “Infinite volte, meno una”, pubblicato lo scorso 14 dicembre e disponibile su Amazon e in alcuni punti selezionati della città.

Il debutto ufficiale dell’opera è avvenuto presso la Galleria “Nino Casiglio”, riscuotendo un riscontro positivo di pubblico e critica. Un successo che apre ora le porte a un tour di presentazioni destinato a superare i confini locali, con tappe previste anche all’estero, tra cui Madrid, a conferma di un progetto culturale dal respiro ampio e contemporaneo.

Brenda Libera Li Quadri si distingue per una scrittura attenta alle complessità del presente, capace di fondere le radici pugliesi con una visione narrativa aperta e internazionale. Protagonista del romanzo è Azzurra, personaggio emblematico delle inquietudini moderne: una giovane donna alle prese con le pressioni di una società che impone modelli di successo e performance, spesso lontani dal sentire autentico dell’individuo.

Attraverso la sua storia, “Infinite volte, meno una” invita a rallentare, a mettere in discussione aspettative ereditate e standard imposti, per riscoprire una dimensione più vera e personale dell’esistenza. Un messaggio che trova particolare risonanza in un’epoca segnata da disorientamento e continua ricerca di approvazione.

Accanto all’attività letteraria, l’autrice porta avanti anche un impegno sul piano sociale e formativo, con un ciclo di workshop rivolti a studenti di scuole pubbliche e private, pensati per offrire strumenti di orientamento e consapevolezza alle nuove generazioni.

Il valore del progetto è stato riconosciuto dalla selezione di Brenda Libera Li Quadri per Casa Sanremo Writers 2026: durante la settimana del Festival della Musica Italiana, l’autrice presenterà il suo romanzo in uno dei contesti culturali più prestigiosi del panorama nazionale, condividendo il palcoscenico con scrittori affermati ed emergenti.

Un traguardo importante che consacra “Infinite volte, meno una” come un’opera attenta, attuale e necessaria, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Per aggiornamenti su eventi e presentazioni è possibile seguire l’autrice su Instagram @brendaliquadri o consultare il sito ufficiale www.infinitevoltemenouna.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO