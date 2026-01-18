Da San Severo a Casa Sanremo Writers 2026: Brenda Libera Li Quadri debutta nel panorama letterario nazionale

San Severo entra nel circuito della narrativa contemporanea con Brenda Libera Li Quadri, 35 anni, autrice emergente dal profilo internazionale che si affaccia sulla scena letteraria con il suo primo romanzo “Infinite volte, meno una”, pubblicato lo scorso 14 dicembre e disponibile su Amazon e in alcuni punti selezionati della città.

Il debutto ufficiale dell’opera è avvenuto presso la Galleria “Nino Casiglio”, riscuotendo un riscontro positivo di pubblico e critica. Un successo che apre ora le porte a un tour di presentazioni destinato a superare i confini locali, con tappe previste anche all’estero, tra cui Madrid, a conferma di un progetto culturale dal respiro ampio e contemporaneo.

Brenda Libera Li Quadri si distingue per una scrittura attenta alle complessità del presente, capace di fondere le radici pugliesi con una visione narrativa aperta e internazionale. Protagonista del romanzo è Azzurra, personaggio emblematico delle inquietudini moderne: una giovane donna alle prese con le pressioni di una società che impone modelli di successo e performance, spesso lontani dal sentire autentico dell’individuo.

Attraverso la sua storia, “Infinite volte, meno una” invita a rallentare, a mettere in discussione aspettative ereditate e standard imposti, per riscoprire una dimensione più vera e personale dell’esistenza. Un messaggio che trova particolare risonanza in un’epoca segnata da disorientamento e continua ricerca di approvazione.

Accanto all’attività letteraria, l’autrice porta avanti anche un impegno sul piano sociale e formativo, con un ciclo di workshop rivolti a studenti di scuole pubbliche e private, pensati per offrire strumenti di orientamento e consapevolezza alle nuove generazioni.

Il valore del progetto è stato riconosciuto dalla selezione di Brenda Libera Li Quadri per Casa Sanremo Writers 2026: durante la settimana del Festival della Musica Italiana, l’autrice presenterà il suo romanzo in uno dei contesti culturali più prestigiosi del panorama nazionale, condividendo il palcoscenico con scrittori affermati ed emergenti.

Un traguardo importante che consacra “Infinite volte, meno una” come un’opera attenta, attuale e necessaria, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Per aggiornamenti su eventi e presentazioni è possibile seguire l’autrice su Instagram @brendaliquadri o consultare il sito ufficiale www.infinitevoltemenouna.it.