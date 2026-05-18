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CORSO GIANNONE FOGGIA Foggia, infiltrazioni e rischio sicurezza in corso Giannone: il Comune ordina interventi urgenti

Il Comune di Foggia ha emesso un’ordinanza urgente di messa in sicurezza relativa ad alcuni immobili situati in corso Pietro Giannone

SINDACA EPISCOPO

SINDACA EPISCOPO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia ha emesso un’ordinanza urgente di messa in sicurezza relativa ad alcuni immobili situati in corso Pietro Giannone, ai civici 34 e 30, dopo una serie di verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità legate a infiltrazioni d’acqua e possibili rischi per la pubblica e privata incolumità.

Alla base dell’ordinanza vi è un intervento effettuato dai Vigili del Fuoco di Foggia il 4 dicembre 2025 a seguito di infiltrazioni di acqua piovana che avevano interessato gli immobili. Secondo quanto riportato negli atti comunali, durante il sopralluogo i Vigili del Fuoco hanno disposto l’esecuzione urgente di lavori al piano superiore dell’edificio e, contestualmente, hanno inibito l’utilizzo del locale sottostante a causa delle condizioni riscontrate. Successivamente anche la Polizia Locale ha redatto una relazione tecnica relativa allo stato degli immobili interessati.

Le criticità sarebbero state confermate da ulteriori accertamenti eseguiti dal Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune. In particolare, durante un sopralluogo effettuato nel febbraio scorso, i tecnici comunali hanno rilevato che il controsoffitto del locale appariva ammalorato proprio a causa delle infiltrazioni d’acqua.

A seguito delle verifiche, il Comune aveva già inviato ai proprietari una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e una contestuale diffida, richiamando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Regolamento edilizio tipo della Regione Puglia. Nei mesi successivi sarebbero poi pervenute note e memorie difensive da parte dei proprietari e dei loro legali, oltre alla documentazione relativa all’incarico affidato a un professionista per gli interventi tecnici necessari.

Nel frattempo, anche il Servizio Avvocatura del Comune avrebbe evidenziato la presenza di una criticità statica dell’immobile, sollecitando ulteriori adempimenti e la valutazione di provvedimenti urgenti. Alla luce del quadro emerso, il dirigente del Settore Urbanistica ha ritenuto necessario adottare un’ordinanza finalizzata a eliminare ogni possibile situazione di pericolo.

A cura di Michele Solatia.

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