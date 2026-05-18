Io, don Aldo, testimone degli ultimi momenti di vita di Padre Pio

Bovino (Fg), 18 maggio 2026. Siamo nel borgo antico del paese in cui nacque e visse don Aldo Chiappinelli, stimato e amato da tutta la popolazione locale e non solo. Sono le ore 21 precise: comincia la serata in onore e memoria di un devoto di padre Pio davvero speciale, perchè è stato accarezzato dal Santo prima che lo stesso morisse. Compositore di alta qualità, musica sacra soprattutto anche un componimento dedicato a padre Pio…suo maestro di vita. Il direttore d’orchestra il famoso prof. Agostino Ruscillo, tra i più bravi d’Italia, è indicato come musicologo, organista, direttore di coro e d’orchestra, docente al Conservatorio Giordano di Foggia.

Ha pubblicato libri e saggi, tra cui un libro dedicato al suo concittadino U. Giordano: l’uomo e la musica (EDT, 2021), ha diretto il coro e i bravi musicisti, in 1 ora e venti minuti di musica composta da don Aldo, e gli applausi interminabili nella concattedrale di Bovino a pochi km da Foggia e da San Giovanni Rotondo…A condurre la serata anche il soprano Carmen De Pasquale, il tenore Luigi De Luca, l’attore Gaetano Doto, assieme al “Coro Lirico Pugliese” e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Giordano di Foggia.

La manifestazione con ingresso libero, è stata patrocinata dal Ministero della Cultura e dalla Città di Bovino, spettacolo finanziato dalla Comunità Europea, (Progetto “Semi nel vento: contaminiamo il terreno con musica e arte” PNRR – Missione 1. Misura 2. Azione 3), Fest Vibinum Music, Pro Loco Bovino, Conservatorio di Musica Umberto Giordano, Festival dei Monti Dauni, Comunità Parrocchiali di Bovino, ArciDiocesi di Foggia Bovino. Giuseppe Saldutto vice presidente dell’Associazione Pro padre Pio l’Uomo della Sofferenza di Torino, era presente durante la manifestazione dedicata al suo amico sacerdote…afferma: “Lo avevo conosciuto nel 2019. Mi mancava un figlio spirituale prediletto come lui, che ha fatto della sua vita religiosa e musicale una vera e propria opera d’arte. All’epoca aveva 91 anni, mi fece ascoltare qualcosa al pianoforte, e mi raccontò del suo legame prezioso con padre Pio, che aveva conosciuto e frequentato diverse volte, fino alla morte del Santo, giunta all’improvviso alla presenza di don Aldo a San Giovanni Rotondo durante quella notte storica tra il 22 e il 23 settembre del 1968. Porterò nel mio cuore per sempre questo ricordo, assieme alla serata di ieri nella Cattedrale di Bovino, dove ho potuto incontrare dopo 10 anni dall’ultima volta il mio caro e famoso direttore di orchestra e del coro, amico con il quale ho condiviso nella Scuola Elementare di Foggia dedicata a San Giovanni Bosco, i banchi di scuola per 5 anni assieme…Lui Agostino era il più bravo della classe e lo dimostra ancora oggi, con una serata dedicata al suo maestro di musica e di vita don Aldo. All’amico Agostino Ruscillo ho voluto donare come segno tangibile della nostra storica amicizia, per l’amicizia in comune con don Aldo, amico di padre Pio, una copia del prestigioso settimanale nazionale Di Più, n°8/2019 che a pag. 63 e 64, don Aldo raccontava il suo legame con il Santo padre Pio da Pietrelcina. Avevo approfondito la storia un altro musicista confratello di padre Pio padre Isidoro da Apricena una notizia che non tutti sono a conoscenza e nel mio lavoro di ricercatore sono riuscito a documentare…che un giorno p. Isidoro riuscì a portare grazie a padre Pio, il famoso Beniamino Gigli a Foggia al “Liceo Pareggiato Musicale Umberto Giordano” dove il tenore figlio spirituale del Santo (canto alla presenza di padre Pio Mamma son tanto felice…e anche Ave Maria…e padre Pio si emozionava sempre, dopo aver parlato in privato con il cantante nell’orto degli ulivi del Convento di San Giovanni Rotondo…ndr) Gigli incontrò docenti e alunni della scuola foggiana, e per l’occasione fu scattata anche una fotografia ricordo…ma questa è un altra storia legata al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Ieri è stata una serata straordinaria…poi ho incontrato anche il mio carissimo amico e collega affermato Federico Antonellis fotografo ufficiale della manifestazione, anche con lui non ci vedevamo da circa 10 anni, come per Agostino Ruscillo…l’ultima volta che ci siamo incontrati a Foggia con il Cardinale De Giorgi… era nel giugno del 2016…Come passa via il tempo…”

A cura di Mary Giagnorjo.