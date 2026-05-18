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ARRESTATO LUCERA Lucera, aggredisce due poliziotti durante un controllo: arrestato

L’intervento è scattato a seguito di segnalazioni giunte alla Sala Operativa su una guida pericolosa e comportamenti tali da destare allarme

Lucera, aggredisce due poliziotti durante un controllo: arrestato

Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: primabiella.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Cronaca // cronaca //

Nella serata del 4 maggio scorso la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lucera ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato in stato di libertà per ulteriori ipotesi di reato legate a danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di segnalazioni giunte alla Sala Operativa su una guida pericolosa e comportamenti tali da destare allarme per la sicurezza pubblica. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente avviando le ricerche del soggetto segnalato.

Poco dopo, l’uomo è stato individuato e sottoposto a controllo di polizia. Sin dalle prime fasi avrebbe assunto un comportamento aggressivo e non collaborativo, opponendo resistenza e aggredendo fisicamente gli operatori.

Nel corso della colluttazione, l’uomo avrebbe colpito gli agenti, provocando lesioni a due poliziotti. Solo dopo una complessa attività di contenimento è stato immobilizzato e arrestato.

Dagli accertamenti successivi è emerso un quadro di precedenti di polizia e giudiziari, oltre a pregresse segnalazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il giorno seguente, il giudizio per direttissima celebrato davanti al Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato una misura cautelare personale, in relazione alla gravità dei fatti contestati.

L’episodio si inserisce nell’attività costante della Polizia di Stato per il controllo del territorio e la tutela della sicurezza pubblica attraverso una presenza operativa continua e capillare.

1 commenti su "Lucera, aggredisce due poliziotti durante un controllo: arrestato"

  1. certi delinquenti vanno puniti con la loro stessa moneta! Botte da orbi prima di sbatterli in galera e li’ lasciarli marcire

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