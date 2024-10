Il Consorzio Metropolis, realtà di punta nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria a livello regionale, respinge con fermezza le recenti accuse di irregolarità emerse a seguito di un provvedimento regionale. La direzione del consorzio ha sottolineato che l’ente, attivo da anni con quasi 1000 dipendenti regolarmente assunti nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), opera in piena conformità alle normative vigenti e ribadisce la totale correttezza delle proprie attività.

Al centro della controversia vi sarebbero presunte discrepanze relative al numero di personale impiegato, ma il Consorzio chiarisce che tali affermazioni sono basate su documenti disomogenei e incomparabili, raccolti in periodi differenti e riferiti anche a strutture non attive o in fase di adeguamento ai nuovi regolamenti regionali.

Il presidente Luigi Paparella, in una nota ufficiale, ha precisato che il numero di dipendenti dichiarati include anche coloro che hanno manifestato semplice disponibilità per eventuali trasferimenti futuri, e che nessun dipendente ha mai prestato servizio contemporaneamente su più strutture.

Particolare attenzione viene rivolta alla questione del personale sanitario e socio-sanitario, composto da circa 500 dipendenti distribuiti su 35 strutture, dove vengono accolti oltre 500 pazienti affetti da disabilità cognitive, motorie e mentali. La direzione del consorzio sottolinea che sarebbe inverosimile sostenere che pazienti con gravi problematiche non ricevano l’assistenza adeguata, soprattutto considerando i numerosi controlli ispettivi effettuati nel corso degli anni da autorità competenti come i NAS e i dipartimenti di igiene. In nessuna occasione, afferma il consorzio, è stato riscontrato un numero insufficiente di personale o anomalie nei turni.

Anche riguardo alle presunte ore di lavoro eccedenti di un medico, il Consorzio fornisce chiarimenti puntuali. Si tratta, secondo Paparella, di un professionista di grande integrità che ha sempre operato nel pieno rispetto degli orari contrattuali. Le ore “in eccesso” indicate dalla Regione derivano da dichiarazioni di disponibilità per eventuali incarichi futuri in strutture ancora non operative, non dal lavoro effettivamente svolto.

Il Consorzio Metropolis si difende inoltre dall’accusa che una carenza di personale possa aver compromesso la qualità dell’assistenza fornita. Tutti i pazienti, ribadisce il consorzio, sono stati seguiti nel pieno rispetto dei progetti terapeutici definiti insieme ai servizi sanitari e socio-sanitari, con i quali è sempre esistito un rapporto di stretta collaborazione e trasparenza. La carenza di personale, aggiunge, sarebbe stata immediatamente segnalata dalle strutture sindacalizzate della rete Metropolis, ma al momento non risulta alcuna denuncia in merito.

La direzione del consorzio evidenzia inoltre come la rete Metropolis non abbia mai usufruito di alcun risparmio improprio sull'applicazione dei contratti. Infatti, il contratto di lavoro adottato è pienamente conforme a quello previsto dai regolamenti vigenti per il comparto della salute mentale, ossia il contratto "ARIS AIOP Case di Cure – Personale non Medico – Sanità Privata".

Paparella conclude esprimendo amarezza per un provvedimento regionale che definisce “ingiusto e avventato”, basato su ipotesi non suffragate da adeguate verifiche. Secondo il presidente del Consorzio, la Regione avrebbe dovuto proseguire con ulteriori ispezioni prima di prendere una decisione che rischia di danneggiare la reputazione di un ente che da anni opera in favore di persone particolarmente fragili.

“Da sempre il Consorzio Metropolis opera nella massima trasparenza”, sottolinea Paparella, ricordando come la rete di strutture abbia da sempre condiviso le proprie strategie riabilitative con le famiglie degli assistiti e i servizi sanitari invianti. Il consorzio, scelto da numerose famiglie per la cura dei propri cari, è una realtà stimata per la sua integrità morale e per la qualità dei servizi offerti, caratteristiche che, secondo il presidente, potrebbero essere alla base delle recenti difficoltà.

Il Consorzio annuncia infine che presenterà controdeduzioni formali agli uffici competenti e alla Regione Puglia, riservandosi di attivare ogni strumento legale per difendere il proprio operato e il buon nome costruito in anni di lavoro onesto e trasparente. Paparella conclude esprimendo la speranza di continuare a ricevere il sostegno dei sindacati e delle famiglie degli assistiti, con l’obiettivo comune di preservare la serenità e il benessere dei pazienti e dei lavoratori.