Rose Rosse, 30 anni di storia a Manfredonia: dalla moda donna al nuovo marchio “BLOOKER”

MANFREDONIA – Trent’anni di eleganza, sacrifici, intuizioni e amore per il commercio. Ma soprattutto trent’anni vissuti sempre accanto alla propria città, accompagnando generazioni di clienti attraverso la moda, lo stile e il rapporto umano.

La storica boutique Rose Rosse, guidata da Rosa Di Tullo, celebra un importante anniversario nel cuore di Corso Manfredi 198, confermandosi una delle attività commerciali più conosciute e apprezzate di Manfredonia.

Una storia iniziata circa tre decenni fa con l’abbigliamento femminile, quando Rose Rosse muoveva i primi passi puntando soprattutto sull’eleganza e sulla moda donna. Da lì, anno dopo anno, il negozio è cresciuto insieme alla città, evolvendosi, rinnovandosi e ampliando continuamente la propria proposta commerciale.

Oggi quella realtà rappresenta molto più di una semplice boutique: è un punto di riferimento per chi cerca qualità, gusto e attenzione ai dettagli.

Dietro questo lungo percorso c’è la determinazione di Rosa Di Tullo, che con passione e grande sensibilità imprenditoriale ha costruito negli anni un’attività solida e riconoscibile. Al suo fianco il figlio Giuseppe, imprenditore, figura importante nella crescita dell’azienda di famiglia e nel nuovo percorso commerciale intrapreso negli ultimi anni.

Ed è proprio guardando al futuro che nasce una nuova sfida: il marchio BLOOKER, nuova realtà dedicata anche all’abbigliamento uomo, ampliando così ulteriormente l’offerta del gruppo commerciale.

Una scelta nata dalla volontà di innovarsi e rispondere alle nuove esigenze del mercato, mantenendo però la stessa filosofia che da sempre caratterizza Rose Rosse: attenzione al cliente, qualità dei prodotti e ampia scelta.

Nei nuovi spazi trovano posto vasti assortimenti di: abiti; maglie; camicie; pantaloni; capi casual ed eleganti; collezioni uomo e donna pensate per tutte le età.

Una proposta moderna e dinamica che guarda alle nuove tendenze senza perdere quell’eleganza sobria e familiare che ha reso Rose Rosse un nome storico a Manfredonia.

Le immagini del trentennale raccontano perfettamente questo spirito: sorrisi, famiglia, affetti e continuità generazionale. Con le valide collaboratrici, accanto a Rosa e Giuseppe compare anche la piccola Giada, simbolo di una storia che continua nel tempo e che conserva ancora oggi il valore autentico delle attività costruite con amore.

In un’epoca in cui il commercio vive trasformazioni profonde e sfide sempre più difficili, riuscire a restare presenti per trent’anni significa avere credibilità, passione e un legame vero con il territorio.

Rose Rosse continua così il suo percorso tra tradizione e innovazione, con lo sguardo rivolto al futuro ma con radici ben salde nella storia commerciale della città.

Perché alcune attività non diventano soltanto negozi.

Diventano parte stessa della memoria collettiva di una comunità.

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