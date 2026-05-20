Sinner sulle orme di Djokovic: a 25 anni il “sorpasso” è possibile

Gli straordinari numeri di Jannik Sinner continuano a richiamare il confronto con Novak Djokovic. La carriera del numero uno del mondo, infatti, presenta già oggi una somiglianza impressionante con quella del campione serbo alla stessa età, con la possibilità concreta di superarlo nel bottino di titoli prima dei 25 anni, che Sinner compirà il 16 agosto.

Il giovane Djokovic

Il riferimento è al Novak Djokovic che il 22 maggio 2012, giorno del suo 25° compleanno, era già ai vertici del tennis mondiale. In quella fase della carriera il serbo aveva conquistato cinque titoli del Grande Slam (tre Australian Open, un Wimbledon e un US Open), un titolo alle ATP Finals (2008), undici Masters 1000, trenta tornei ATP complessivi e una Coppa Davis con la Serbia. Era numero uno del ranking da 46 settimane, all’inizio di un dominio destinato a diventare storico.

Gli straordinari numeri di Sinner

Jannik Sinner, a 24 anni, 9 mesi e 12 giorni, presenta un palmarès già di altissimo livello: quattro Slam vinti (due Australian Open, un Wimbledon e un US Open), tutti e nove i Masters 1000 già conquistati, 29 titoli ATP complessivi, due ATP Finals e due Coppe Davis. Il tennista azzurro ha inoltre iniziato la 72ª settimana da numero uno del mondo, consolidando la propria leadership nel circuito.

In questo momento, il principale rivale è Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio e destinato a perdere punti pesanti, compresi quelli del Roland Garros 2025.

Operazione sorpasso

Per Sinner restano ancora davanti due Slam e due Masters 1000 (Montreal e Cincinnati) per provare a raggiungere e, potenzialmente, superare Djokovic per titoli vinti prima dei 25 anni. Un traguardo che, numeri alla mano, non appare più soltanto un’ipotesi lontana.

Lo riporta gazzetta.it.