Nubifragio sul Gargano: fango e detriti per le strade

Diverse strade sono invase da fango e vi sono degli smottamenti. In particolare si segnalano detriti sulle strade che collegano San Marco in Lamis a Foggia e a San SEVERO SS272. Al momento non si registrano danni rilevanti, ma in alcune zone è saltata l’energia elettrica. Michele Augello, referente della protezione civile locale, consiglia di evitare di mettersi in auto nel territorio della città dei due conventi. (inmeteo)