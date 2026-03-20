A Bisceglie, nel parco Caduti di Nassirya, la comunità musulmana ha festeggiato la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno, con un momento di preghiera e condivisione aperto alla città. Tappeti per la preghiera e un tavolo imbandito di dolci e bevande hanno creato un clima di festa e partecipazione.

L’assessore comunale ai Servizi Sociali, Roberta Rigante, ha sottolineato l’importanza dell’evento in un momento storico complesso: “Essere qui è significativo. Bisceglie ospita il progetto SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, e non poteva che celebrare insieme la fine del Ramadan”.

Samba Thiam, rappresentante della comunità musulmana, ha evidenziato il valore simbolico della festa: “È la prima volta in 15 anni che succede e ci fa sentire parte della città. Ringraziamo Dio e il Comune per averci concesso questo spazio”.

L’iniziativa ha visto la collaborazione delle associazioni locali, della cooperativa Oasi, Epass e Caritas, consolidando il messaggio di integrazione e vicinanza tra cittadini.

Lo riporta ansa.it.