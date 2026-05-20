Edizione n° 6072

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASSONETTI // Foggia, caos cassonetti intelligenti: grate troppo strette. Aprile: “Lasceremo una fessura un po’ più ampia”
20 Maggio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

INCIDENTE MONTERISI // Michele Monterisi muore in un incidente a Castel del Monte: foto moto poco prima
20 Maggio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Scooter contro guardrail: la Procura dispone l’autopsia su Latifa Jdid

LATIFA JDID Scooter contro guardrail: la Procura dispone l’autopsia su Latifa Jdid

La giovane si trovava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un guardrail

Scooter contro guardrail: la Procura dispone l’autopsia su Latifa Jdid

Latifa Jdid - Fonte Immagine: telebari.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

La Procura di Larino ha disposto l’autopsia su Latifa Jdid, la 27enne nata da genitori marocchini e cresciuta a Corato, morta nella serata di domenica in un incidente stradale avvenuto sulla ss 87, alla periferia di Termoli.

La giovane si trovava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un guardrail. L’impatto è stato fatale e la ragazza è deceduta sul colpo.

Gli inquirenti hanno inoltre disposto una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’incidente, con l’obiettivo di chiarire con precisione le cause dello schianto.

Nel frattempo, la Polizia Stradale prosegue gli accertamenti e sta lavorando alla predisposizione di una relazione dettagliata sull’accaduto, utile a definire eventuali responsabilità e la dinamica completa del sinistro.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO