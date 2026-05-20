La Procura di Larino ha disposto l’autopsia su Latifa Jdid, la 27enne nata da genitori marocchini e cresciuta a Corato, morta nella serata di domenica in un incidente stradale avvenuto sulla ss 87, alla periferia di Termoli.

La giovane si trovava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un guardrail. L’impatto è stato fatale e la ragazza è deceduta sul colpo.

Gli inquirenti hanno inoltre disposto una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’incidente, con l’obiettivo di chiarire con precisione le cause dello schianto.

Nel frattempo, la Polizia Stradale prosegue gli accertamenti e sta lavorando alla predisposizione di una relazione dettagliata sull’accaduto, utile a definire eventuali responsabilità e la dinamica completa del sinistro.

Lo riporta ansa.it.