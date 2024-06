Manfredonia. Ieri pomeriggio, in località Ippocampo, tra Manfredonia e Zapponeta, 4 malviventi hanno avvicinato l’autista di un’autopompa in servizio, costringendo l’uomo a fermarsi. La scena si è svolta in pochi attimi: i rapinatori, minacciando l’uomo con un fucile, lo hanno obbligato a scendere dal veicolo e a salire sulla loro automobile.

Il conducente dell’autopompa, un trentacinquenne impiegato di una ditta locale, si è trovato di fronte a un incubo. Dopo aver preso possesso del mezzo, uno dei rapinatori si è allontanato con esso, mentre gli altri tre hanno portato via l’autista. Il veicolo, utilizzato per trasportare acqua, è stato rapidamente sottratto senza che nessuno potesse intervenire. La vittima è stata poi abbandonata nelle campagne nei pressi di Cerignola, lasciata sola e sotto shock.

Lo riporta Norbaonline.it.

Non appena ha potuto, l’uomo ha contattato i carabinieri, i quali sono subito intervenuti sul luogo dell’abbandono. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo indagini approfondite per cercare di risalire agli autori del crimine e recuperare l’autopompa rubata.

La rapina ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti della zona, che si interrogano su come sia stato possibile un tale atto di violenza in pieno giorno. Le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella che i malviventi avessero pianificato l’azione nei minimi dettagli, conoscendo bene gli spostamenti dell’autopompa e gli orari di lavoro del suo autista.