Tentato rapimento a Bari, la mamma della bambina di 5 anni a Storie Italiane su Rai 1: ” Puntava la zona da tempo, l’avevo visto ai giardinetti qualche giorno prima”.

“Ha mirato la bambina, non ha provato a tirarmi via il borsellino” così ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Jessica, la giovane mamma che lo scorso 2 gennaio passeggiando con sua figlia di appena 5 anni a Bari, è stata avvicinata da un uomo che ha tentato di strapparle la bambina.

“Mi trovavo qui dove sono ora quando questo soggetto, che mi seguiva già da diverso tempo, ha preso la bambina in mezzo a due bidoni dell’immondizia per il braccio, me l’ha strattonata e presa. Non so perché abbia compiuto il gesto, vorrei saperlo. Se fosse che l’ha fatto come dice anche lui perché voleva scipparmi il portafoglio, poteva farlo diverso tempo prima. Io in una mano avevo la pochette, il guinzaglio del cane e il monopattino della bambina”, ha raccontato.

Nelle vicinanze del luogo dell’accaduto era fortunatamente presente una pattuglia dei carabinieri che è prontamente intervenuta: “Eravamo in servizio nel quartiere per garantire la vicinanza al cittadino e siamo stati attratti dalle urla della donna che indicava un soggetto in fuga in bicicletta”, ha raccontato il Brigadiere dei Carabinieri, “A quel punto ci siamo messi subito all’inseguimento dell’uomo e dopo circa settanta metri siamo riusciti a bloccarlo, abbiamo raccolto tutti gli elementi da parte di testimoni e della signora stessa. L’uomo aveva dei precedenti ed era da poco uscito dal carcere per un fine pena. L’accusa ora è tentato sequestro di persona ed è attualmente è in carcere”.

” L’avevo notato già il 20 dicembre”, ha poi continuato la donna, “nei giardinetti vicini a dove è successo il fatto. Ho ricordato la bicicletta rossa che era appoggiata a questo albero, il parchetto è frequentato da persone poco raccomandabili, ma sono sicura di averlo visto che rivolto verso i giochi stava facendo atti osceni in luogo pubblico e ho gridato. C’era un corriere che ha provato a rincorrerlo ma lui è salito sulla bicicletta ed è scappato. Presumo che questo soggetto puntasse già la zona da tempo”.