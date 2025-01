Manfredonia, corteo in memoria di Noir: uniti contro la violenza sugli animali

Oggi, sabato 25 gennaio, la città di Manfredonia si mobilita per ricordare Noir, vittima di un atto di brutale violenza. L’evento vuole sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di maltrattamento sugli animali.

Il corteo prenderà il via alle ore 17, con ritrovo in Piazza Marconi. Sotto lo slogan “Uniti contro la violenza sugli animali”, cittadini, associazioni e attivisti si riuniranno per lanciare un messaggio di solidarietà e rispetto verso tutte le creature.

Lo riporta IlSipontino.net.