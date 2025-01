Repubblica: "Prezzi alle stelle, sogno Nico Williams sempre più complicato"

Il quotidiano Repubblica analizza le difficoltà del mercato, citando trattative complesse e affari che sembrano sfiorare l’impossibile. Tra questi, spicca il nome di Nico Williams, talento spagnolo dell’Athletic Bilbao, il cui prezzo si avvicina alla clausola rescissoria fissata a 58 milioni di euro.

Le trattative per Garnacho sembrano allontanarsi, mentre il negoziato con il Borussia Dortmund per Adeyemi entra in una fase decisiva. Tuttavia, i costi in continuo aumento rendono complicato chiudere operazioni di questo calibro.

Su Nico Williams, Repubblica scrive: “Il ventiduenne talento spagnolo, esploso agli Europei, rappresenta un sogno che appare quasi irraggiungibile, sia per motivi economici che tecnici. Eppure, se c’è un allenatore in grado di convincere il proprio presidente a compiere un simile colpo, è proprio quello che siede sulla panchina del Napoli. Lukaku ne è la prova.”

Nonostante la clausola elevata e la concorrenza spietata di club come Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal e altre big europee, il nome di Nico Williams continua a circolare. Già nella scorsa estate, il giovane spagnolo era finito nel mirino di diverse società pronte a garantirgli ingaggi a doppia cifra, segno del suo crescente valore nel panorama calcistico internazionale.

Lo riporta tuttonapoli.net.