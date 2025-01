Il Foggia pareggia una partita che aveva tutte le caratteristiche di una vittoria meritata, mostrando carattere e determinazione. Protagonista assoluto della serata è stato Michele Emmausso, autore di una doppietta decisiva per strappare un punto prezioso.

Dopo la gara, il numero 9 ha parlato con i giornalisti, dimostrando tutta la sua maturità e consapevolezza del ruolo che occupa all’interno della squadra.

“Innanzitutto, grazie per i complimenti,” ha esordito Emmausso. “Il risultato ci sta un po’ stretto, meritavamo ampiamente la vittoria, ma siamo stati bravi a recuperarla. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, perché abbiamo dato l’anima in campo.” Una dimostrazione di umiltà e spirito di gruppo che ben descrive il clima che si respira nello spogliatoio rossonero.

La versatilità di Emmausso, che oggi ha giocato da esterno dimostrando ancora una volta la sua adattabilità tattica, è stata sottolineata anche da mister Luciano Zauri, il quale, in conferenza stampa, ha elogiato il suo attaccante: “Chi diceva che Emmausso non potesse giocare da esterno si sbagliava.” Il giocatore, dal canto suo, ha confermato la sua disponibilità: “Il mio ruolo non è un problema, ho giocato punta, esterno e seconda punta. Penso che un giocatore bravo possa giocare dappertutto.”

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’applauso dello stadio Zaccheria al termine della partita. “Gli applausi dello Zaccheria sono la cosa più bella per un giocatore. Quando il pubblico esplode, ti viene la pelle d’oca. Questo ci spinge a dare ancora di più sul campo.” Il legame con i tifosi è fondamentale per Emmausso, che non ha mancato di sottolineare quanto il supporto del pubblico sia essenziale per il prosieguo della stagione.

Una responsabilità in crescita

In un momento in cui il Foggia sta affrontando alcune partenze importanti, come quella di Vincenzo Millico, il peso dell’attacco sembra gravare ancora di più sulle spalle di Emmausso. “Sono un ragazzo che le responsabilità se le è sempre prese, nella vita e nel lavoro. Dispiace quando un giocatore bravo come Vincenzo va via, ma gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Detto questo, sappiamo che in questo momento siamo questi, e dobbiamo rimboccarci le maniche.”

La serenità trasmessa da mister Zauri durante la settimana ha avuto un ruolo cruciale nella preparazione della squadra, come ha evidenziato lo stesso attaccante: “Il mister ci ha dato tranquillità, e questo ci ha permesso di essere concentrati per tutti i 90 minuti.” Un aspetto mentale fondamentale per affrontare il prossimo futuro con fiducia e determinazione.

Un omaggio speciale

La serata di Emmausso è stata impreziosita da un gesto di grande valore personale. Dopo il primo gol, l’attaccante ha mostrato una maglietta con una dedica speciale: “Oggi è il compleanno della persona più importante della mia vita, mia mamma, che non c’è più. Le ho fatto un bel regalo. C’era scritto: ‘Buon compleanno, mamma.’” Non è la prima volta che Emmausso dedica un gol alla madre, un gesto che sottolinea quanto i valori umani siano fondamentali per questo atleta.

La doppietta e il futuro

Con questa prestazione, Emmausso ha firmato la sua seconda doppietta stagionale, anche se la prima, realizzata contro il Taranto, potrebbe essere annullata in caso di esclusione della squadra rossoblù dal campionato. “Dispiace per Taranto, per la città e per i ragazzi che stanno attraversando un momento difficile. Fa parte del calcio, ma ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e andare avanti per la nostra strada.”

Quando gli viene chiesto quanto si senta leader del Foggia, Emmausso non si nasconde: “L’obiettivo è sempre fare bene, e questo si costruisce durante la settimana. Mi si possono rimproverare tante cose, ma non la professionalità. Le critiche fanno parte del gioco, ma voglio solo continuare a migliorare e dare il massimo per questa maglia.”

Il prossimo obiettivo è già fissato: raggiungere la doppia cifra venerdì prossimo e conquistare una vittoria sul campo del Giugliano.