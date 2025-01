Si terrà domenica 2 febbraio 2025, a partire dalle ore 10:00, il Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia presso Corso Roma, 83, a Manfredonia. Un appuntamento cruciale per il partito nella città, durante il quale saranno eletti il nuovo Coordinatore Cittadino e i dirigenti del Direttivo locale.

La partecipazione è aperta agli iscritti e ai simpatizzanti, in un momento di confronto e dialogo che si propone di rafforzare la presenza e la rappresentanza di Fratelli d’Italia nel territorio.

Programma degli interventi

L’evento sarà inaugurato dai saluti di Vincenzo Lo Riso, Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia, che guiderà i lavori del congresso. Seguiranno gli interventi di importanti rappresentanti del partito, tra cui:

Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale;

G. De Leonardis, Consigliere Regionale e Segretario Provinciale FdI;

On. G. La Salandra, componente del Comitato Antimafia;

Sen. A. M. Fallucchi, membro della Commissione Attività Produttive, Commercio, Cultura, Spettacolo e Ricerca;

On. Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute.

L’importanza del congresso risiede nella volontà di rafforzare il tessuto politico e amministrativo locale, creando una leadership stabile e vicina alle esigenze dei cittadini di Manfredonia. L’invito alla partecipazione è stato esteso a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti, per rendere questo momento non solo una formalità istituzionale, ma anche un’occasione di crescita collettiva.

Vincenzo Lo Riso, in qualità di responsabile cittadino, ha sottolineato l’importanza di un’ampia partecipazione per definire una strategia condivisa e affrontare con determinazione le sfide politiche future.