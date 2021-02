Sassuolo – Bologna: un bel derby, pari e contenti

(lega serie a). E’ stato un bel derby, vivace e ricco di emozioni. Alla fine è terminato 1 – 1, un risultato che permette ai neroverdi di staccare nuovamente l’Hellas Verona, e ai rossoblù di agganciare la Fiorentina.

Ospiti in vantaggio al 17′ con Soriano che trasforma il preciso assist di Barrow. Alla mezz’ora la partita per la squadra di Mihajlovic si complica perchè Hickey, dopo ricorso al Var, viene espulso per un intervento falloso su Muldur. La formazione di De Zerbi non riesce però, nonostante l’uomo in più, a superare l’attento Skorupski. Dagli spogliatoi il Sassuolo esce con Traore al posto di Magnanelli e già al 52′ trova il pareggio con Caputo, bravo e fortunato a farsi trovare al posto giusto sulla conclusione deviata di Djuricic.

I padroni di casa alzano il ritmo e spingono alla ricerca della vittoria, ma i felsinei resistono e tornano a casa con un punto prezioso, utile a portarli a +10 sulla terzultima.