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MANFREDONIA COMUNE Manfredonia, doppio incontro su giovani e tutela dei minori

Venerdì 22 maggio 2026 a Manfredonia si terranno due incontri istituzionali dedicati ai temi della responsabilità giovanile e della tutela dei minori

Manfredonia, doppio incontro su giovani e tutela dei minori

“Toniolo” di Manfredonia - ph Google Maps

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

Venerdì 22 maggio 2026 a Manfredonia si terranno due incontri istituzionali dedicati ai temi della responsabilità giovanile e della tutela dei minori, con la partecipazione di rappresentanti della giustizia minorile e del mondo accademico.

Saranno presenti la presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari dott.ssa Valeria Montaruli, il procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale dott. Rosario Plotino, il giudice onorario dott. Paolo Balzamo e la direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia prof.ssa Carmela Robustella.

Il primo appuntamento è previsto alle 10.30 presso l’ITE Toniolo di Manfredonia, dove studenti, docenti e referenti scolastici si confronteranno sul tema “Le Mie Scelte Contano. Educare alla Responsabilità: Scuola, Università e Giustizia in dialogo con i Giovani”. L’incontro sarà incentrato sul ruolo della scuola come luogo di formazione non solo didattica, ma anche civica, capace di accompagnare i giovani nella costruzione di una cittadinanza consapevole.

Manfredonia, doppio incontro su giovani e tutela dei minori

Al centro del confronto ci sarà l’idea che ogni scelta individuale contribuisce alla costruzione di una comunità più giusta, solidale e responsabile, sottolineando l’importanza delle decisioni quotidiane come base del futuro collettivo.

Manfredonia, doppio incontro su giovani e tutela dei minori

Il secondo incontro si svolgerà alle 12.15 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, con amministratori locali, operatori dei servizi territoriali e referenti scolastici. Il tema sarà la “Rete di Tutela quale collaborazione tra Servizi Territoriali, Scuola e Tribunale per il Benessere dei Minori e delle Famiglie”, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni nella protezione dei minori e nel sostegno alle famiglie.

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