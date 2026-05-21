Manfredonia, doppio incontro su giovani e tutela dei minori

Venerdì 22 maggio 2026 a Manfredonia si terranno due incontri istituzionali dedicati ai temi della responsabilità giovanile e della tutela dei minori, con la partecipazione di rappresentanti della giustizia minorile e del mondo accademico.

Saranno presenti la presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari dott.ssa Valeria Montaruli, il procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale dott. Rosario Plotino, il giudice onorario dott. Paolo Balzamo e la direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia prof.ssa Carmela Robustella.

Il primo appuntamento è previsto alle 10.30 presso l’ITE Toniolo di Manfredonia, dove studenti, docenti e referenti scolastici si confronteranno sul tema “Le Mie Scelte Contano. Educare alla Responsabilità: Scuola, Università e Giustizia in dialogo con i Giovani”. L’incontro sarà incentrato sul ruolo della scuola come luogo di formazione non solo didattica, ma anche civica, capace di accompagnare i giovani nella costruzione di una cittadinanza consapevole.

Al centro del confronto ci sarà l’idea che ogni scelta individuale contribuisce alla costruzione di una comunità più giusta, solidale e responsabile, sottolineando l’importanza delle decisioni quotidiane come base del futuro collettivo.

Il secondo incontro si svolgerà alle 12.15 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, con amministratori locali, operatori dei servizi territoriali e referenti scolastici. Il tema sarà la “Rete di Tutela quale collaborazione tra Servizi Territoriali, Scuola e Tribunale per il Benessere dei Minori e delle Famiglie”, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni nella protezione dei minori e nel sostegno alle famiglie.