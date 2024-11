20051019 - ROMA - ECO - UE-12: PRODUZIONE INDUSTRIALE, +0,8 IN AGOSTO - Una foto di archivio dell' 8 luglio scorso di un metelmeccanico in una fabbrica di Bologna. La produzione industriale e' aumentata, nel mese di agosto, dello 0,8% nella zona euro e dello 0,3% nell'Ue a 25. Lo comunica oggi Eurostat, l'ufficio europeo di statistica, rilevando che in luglio la crescita era stata dello 0,1 per cento in entrambe le zone. ARCHIVIO - GIORGIO BENVENUTI- ANSA - CD

Il mondo del lavoro oggi è in perenne mutamento, tra tecnologie avanzate e nuove frontiere della tecnica il cambiamento è stato radicale. Anche se queste variabili tendono a far credere che il personale possa essere sostituito in realtà le persone rimango l’unica costante e il vero valore aggiunto nelle aziende, delle quali garantiscono la produttività e la giusta esecuzione del lavoro. Non essendo macchine però hanno bisogno di una gestione differente, bisogna riuscire a tirarne fuori le doti migliori, sia tecniche sia per le cosiddette “soft skill”. Ed è proprio qui che si inseriscono gli specialisti delle risorse umane, coloro che hanno acquisito capacità per riuscire a esaltare tutto il meglio del personale aziendale! Con questo articolo potrai capire l’importanza di questa figura sempre più richiesta al giorno d’oggi nel mondo del lavoro, in azienda difatti è fondamentale trovare una persona che sappia gestire le risorse umane.

Risorse umane: la formazione per diventare uno specialista

Oggi l’alta formazione è molto attenta alla figura dello specialista delle Risorse Umane, e si dedicano molti corsi di formazione e master a questa posizione aziendale. Durante la formazione che viene dedicata si impara a gestire le risorse umane dell’azienda. Fondamentale in questo ambito è la parte psicologica, più che tecniche e strategie, comunque importanti, si impara a comunicare e a empatizzare col personale d’azienda. Non essendo macchinari, sempre uguali e col solito funzionamento, è di vitale importanza riuscire a capire il valore aggiunto di ogni essere umano così da poterlo tirare fuori e apportare beneficio alla produzione aziendale. Ci saranno persone più indicate per gestire la parte di leadership e comandare le varie mansioni, chi invece è fondamentale per il team building e l’esecuzione, ognuno ha peculiarità uniche che se esaltate faranno bene sia all’azienda sia al personale stesso.

I corsi di formazione oggi sono i più disparati così come i master. Non sono da escludere nemmeno i master online, che permettono di seguire la formazione da casa, prova dei master risorse umane online e vedrai che non te ne pentirai.

Cosa fa chi gestisce le risorse umane?

Ora vi starete chiedendo in cosa consiste il lavoro di chi gestisce le risorse umano. Questa posizione è molto dinamica e abbraccia più mansioni. Andiamo a vederle in breve.

– Gestione del nuovo personale: è proprio chi lavora nelle risorse umane che avrà il compito di gestire colloqui per il nuovo personale e valutare i curriculum per scegliere le migliori figure da inserire in azienda

– Gestione delle relazioni fra dipendenti: chi lavora nel settore dovrà gestire anche i piccoli screzi e i rapporti in generale tra il personale per ottimizzarli al meglio.

– Migliorare l’ambiente lavorativo: in generale chi assume una posizione nella gestione delle risorse umane dovrà fare in modo di rendere l’ambiente lavorativo il più salubre possibile così da far crescere il personale, tirare fuori il meglio da ogni dipendente e farlo prosperare così da aumentare sempre il valore del singolo che andrà ad incidere sul valore totale dell’azienda.

Non dimenticatevi mai che la forza dell’azienda dipende in primis da chi la costituisce, quindi tutto il personale, ed è fondamentale creare un ambiente ottimale per far andare bene le cose. (nota stampa).