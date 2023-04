Lutto nel calcio, morto Vincenzo Rispoli: giocò nel Foggia

FOGGIA, 22/04/2023 – Lutto nel mondo del calcio, è morto a 74 anni Vincenzo Rispoli.

Prima calciatore, poi allenatore, dell’Ischia Isolaverde era stato capitano, ma aveva giocato anche nel Foggia, nel Latina e nella Puteolana. Vincenzo per tutti “Rispolone“, ha perso la vita ad Ischia a 74 anni.

Vincenzo Rispoli è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in compagnia di alcuni sui amici. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora per Rispoli, non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno oggi, 22 aprile, alle ore 17.30 nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo ad Ischia. Lo riporta un articolo di Martina Francione sul sito napoli.occhionotizie.it.