Ritorno figli a casa, flash mob genitori alla stazione di Foggia

Con lo slogan di ‘Bentornati’ una ventina di genitori si sono organizzati per un flash mob di benvenuto ai figli che rientrano per le festività natalizie da altri paesi. La manifestazione si è svolta davanti alla stazione di Foggia promossa da ‘Equità territoriale movimento 24 agosto’ e ‘Circolo tavoliere e monti Dauni’.

“Ogni anno, con la sperequazione solo nella spesa pubblica per abitante tra Mezzogiorno e resto del Paese –afferma il segretario foggiano Pasquale Cataneo-, vengono sottratte ingenti risorse al Mezzogiorno, cioé circa 62 Miliardi di euro all’anno, di cui circa 2 Miliardi alla Capitanata (e sono cifre purtroppo reali) che si traducono in meno lavoro e meno servizi, quindi anche minore qualità della vita, attrattività e competitività territoriale, insomma l’attività di un Paese non giusto e non equo che maltratta la Costituzione e, maggiormente, i cittadini italiani del Mezzogiorno, i cui figli sono costretti a emigrare per studiare o lavorare’.