Covid: in Puglia due morti e 132 casi, il 5,4% dei test

FOGGIA, 23/01/2023 – (ansa) Sono 132 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 2.409 test giornalieri registrati, con una incidenza che come ieri è al 4,5%.

Le vittime sono due mentre delle 16.010 persone attualmente positive, 223 (ieri 226) sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva come ieri. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 46; Bat, 10; Brindisi, 9; Foggia, 18; Lecce, 27; Taranto, 18. I residenti fuori regione sono tre e uno di provincia non definita. (ansa)