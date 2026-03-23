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MICHELE D'ERRICO San Severo, scompare Michele D’Errico: lutto nel mondo dell’edilizia

La comunità di San Severo è in lutto per la scomparsa di Michele Domenico D’Errico, 61 anni, imprenditore edile molto conosciuto e stimato

San Severo, scompare Michele D’Errico: lutto nel mondo dell’edilizia

San Severo, scompare Michele D’Errico: lutto nel mondo dell’edilizia - PH LAGAZZETTADISANSEVERO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – La comunità di San Severo è in lutto per la scomparsa di Michele Domenico D’Errico, 61 anni, imprenditore edile molto conosciuto e stimato.

Figura apprezzata per la sua professionalità e il forte attaccamento al lavoro, D’Errico ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. Il suo impegno nel settore edilizio ha contribuito alla crescita del territorio, lasciando un segno concreto fatto di serietà, dedizione e passione.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, a testimonianza della stima e dell’affetto che lo circondavano.

Ai familiari, alla moglie Anna Maria, ai figli e a tutti i suoi cari, giungano le più sentite condoglianze.

Fonte: lagazzettadisansevero.it

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