San Severo, scompare Michele D’Errico: lutto nel mondo dell’edilizia

SAN SEVERO – La comunità di San Severo è in lutto per la scomparsa di Michele Domenico D’Errico, 61 anni, imprenditore edile molto conosciuto e stimato.

Figura apprezzata per la sua professionalità e il forte attaccamento al lavoro, D’Errico ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. Il suo impegno nel settore edilizio ha contribuito alla crescita del territorio, lasciando un segno concreto fatto di serietà, dedizione e passione.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, a testimonianza della stima e dell’affetto che lo circondavano.

Ai familiari, alla moglie Anna Maria, ai figli e a tutti i suoi cari, giungano le più sentite condoglianze.

Fonte: lagazzettadisansevero.it