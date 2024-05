“Manfredonia, la Puglia, l’Europa”. Si svolgerà sabato 25 maggio, a partire dalle ore 20.00 in Piazza Stella, un grande incontro di popolo convocato da Domenico La Marca, candidato sindaco della coalizione “Insieme per Manfredonia” alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno 2024.

Oltre il suo intervento, è prevista la partecipazione di Antonio Decaro, sindaco di Bari e candidato al Parlamento Europeo, e di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

“Scendiamo finalmente in piazza per parlare di Manfredonia, di Puglia e di Europa. Le sfide di una comunità come la nostra sono sicuramente sfide locali, ma non si possono chiudere e restringere in un localismo asfissiante. Manfredonia deve ritornare a essere uno dei centri strategici della Puglia, e dovrà avere riferimenti istituzionali forti in Europa. Molti dei finanziamenti, delle decisioni e degli snodi cruciali per lo sviluppo di un territorio passano dalle azioni regionali e da quelle europee.

La nostra città, negli ultimi quattro anni, è stata completamente tagliata fuori da questi centri decisionali. La nuova amministrazione avrà il compito di rinforzare questi legami ed essere presente, con forza e autonomia, sui tavoli regionali ed europei che contano”, l’invito e la riflessione del candidato Domenico La Marca.