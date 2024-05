Ci sono città o perfino zone urbane dove la crisi del commercio sembra essere più forte che altrove.

I dati Infocamere degli ultimi dieci anni hanno registrato l’ascesa di e-commerce e grandi magazzini, chiudono invece, i negozi al dettaglio (17 mila dal 2013). Gli ipermercati sono aumentati del 48%, i discount del 71%, i centri commerciali dell’111%. E poi c’è il commercio online, con una crescita che tocca il 195%.

Uno scenario che a Foggia, nel centro storico, un tempo culla della città, è quanto mai evidente, come confermano da Palazzo di città.

“Occorre migliorare la microeconomia urbana ed il commercio in città. Quello che è accaduto e continua ad accadere nel nostro centro è sotto gli occhi di tutti: ci sono troppe saracinesche abbassate. Ciò che ci dà la forza di dare una vera sterzata è la risposta più che positiva che abbiamo avuto dalla città, gli eventi che hanno animato Foggia hanno mostrato che quando ci sono attività e momenti di aggregazione, la comunità foggiana risponde forte e chiaro”, dichiara a StatoQuotidiano l’assessore alle attività produttive, al commercio del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo.

“Stiamo comunque registrando un interesse ad investire in centro. A breve ci saranno annunci sulle misure in essere. Ci sono problematiche che attengono ad alcune zone, come il quartiere Ferrovia che ha bisogno di attenzioni maggiori, specie sul tema della sicurezza.

C’è bisogno di un ritorno di fiducia da parte della cittadinanza, bisognerebbe che le persone tornino ad investire nel centro storico. L’eventistica è un’ottimo strumento di rilancio ma non legato ad un’ordinarietà che ci permette di lavorare quotidianamente al miglioramento della città. Bisogna dare un circuito virtuoso, con attività ordinarie e cadenzate nel tempo”, ha riferito l’assessore, parlando poi di strategie legate alla riqualificazione del centro storico cittadino e alle tendenze in atto negli ultimi anni in città in fatto di consumi.

“E’ importante poi lavorare sulla logistica legata ai parcheggi, la gente preferisce lo shopping in aree periferiche se non addirittura in zone extra urbane e ciò ha comportato un deciso aumento delle chiusure di attività commerciali e non solo del centro.

Siamo in constante contatto con le associazioni di categoria e i movimenti dei consumatori per pensare a misure di premialità, tese a facilitare l’investimento nelle strade centrali. La città di Foggia non vive situazioni anomale rispetto al resto d’Italia, il commercio urbano vive un calo da diversi anni ormai, a causa del massiccio utilizzo da parte dell’utenza dell’e-commerce, ma ciò non toglie che il commercio urbano non sia indispensabile, in quanto portatore di bellezza e di ordine delle città. Il nostro lavoro è strutturale e richiede una fase di ascolto, studieremo le varie soluzioni con questionari e lavoreremo al Documento Strategico del Commercio, dato che l’ultimo risale al 2016 e necessita di una revisione. Stiamo facendo un lavoro d’equipe con tutte le figure istituzionalmente preposte”, ha concluso.