Statoquotidiano.it, 23 giugno 2024. Stornarella – Essere sindaco per la terza volta nel comune dove si vive da sempre.

È l’esperienza di Massimo Colia, riconfermato nell’incarico di primo cittadino alle elezioni di due settimane fa, senza necessità di ballottaggio come stabilisce la normativa per i comuni con meno di 15 mila abitanti.

La democrazia partecipativa il suo mantra, fin da quando nel 2014 vinse le elezioni che lo portarono per la prima volta al mandato di sindaco di Stornarella, ed evidenziata anche quest’anno, in campagna elettorale come nel comizio tenuto a fine elezioni 2024, il 16 giugno scorso, quando in più ha tenuto a sottolineare: “Non dobbiamo dare ascolto a chi è pronto ad istigare e accendere i fuochi. Non abbiamo certezze che funzioni, è vero, ma ci dobbiamo provare”.

Proprio nella serata del 16, Colia ha inoltre ufficializzato gli incarichi assessoriali e le deleghe assegnate ad alcuni dei suoi consiglieri di maggioranza, annunciando una novità.

Con l’inizio del suo terzo mandato, infatti, il primo cittadino avvierà con la sua squadra una modifica allo statuto del Comune di Stornarella: in particolare, se fino alla scorsa amministrazione l’incarico di presidente del Consiglio Comunale veniva affidato al sindaco stesso, a partire da questa nuova amministrazione Colia, il ruolo in questione sarà invece assegnato ad un altro membro del Consiglio. Nel caso specifico, il primo cittadino ha informato che la persona che rivestirà quell’incarico sarà Vincenzo Chiello.

Per quello che riguarda le altre cariche, queste sono state così distribuite, secondo quanto lo stesso Colia ha comunicato durante il comizio del 16.

Assegnate al sindaco, dunque, come in passato, le deleghe al Personale, Contenzioso, comunicazione web; a Brigida Cifaldi, il ruolo di Vicesindaco e Assessore con delega al Bilancio e Tributi, Demanio e Patrimonio, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Pari Opportunità, Democrazia Partecipata; Assessorato con delega all’Ambiente, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Zona Pip, per Alfredo Bianco; ad Anna Maria Magaldi, l’Assessorato con delega alle Politiche Sociali, Pari opportunità, Immigrazione, Agricoltura; Alfonso Olivieri, invece, curerà i Lavori pubblici e urbanistica, Decoro urbano e commercio.

Deleghe anche per alcuni consiglieri di maggioranza.

A Vincenzo Chiello, è stata assegnata la delega allo Sport, Tempo Libero, Sanità e Terza Età e il ruolo di presidente del consiglio comunale; ad Arcangelo Colangiuolo, la delega per la polizia locale, protezione civile sicurezza e la promozione del territorio; Gianna Carbone ha ricevuto delega per Eventi, politiche giovanili, associazionismo e tutela degli animali; Gerardo Contillo, la delega per la manutenzione delle strade, strade rurali, attività produttive, viabilità e traffico.

Per i restanti consiglieri di maggioranza, poi, Debora Ciocia, Giovanni Angerame, Angela Teneriello e Antonietta Tummolo si è così espresso: “Rappresentano per noi una risorsa importante, quindi gli stessi a seconda delle loro esperienze, inclinazioni naturali, o dei loro ambiti di interesse preferenziale, saranno elementi di riferimento e di supporto all’attività del sindaco, degli assessori e dei consiglieri delegati ed entreranno a far parte di nuove strutture partecipative nelle quali avranno voce anche i cittadini”.

Statoquotidiano ha incontrato, quindi, Massimo Colia per raccogliere dalla sua voce le linee programmatiche da cui intende partire per il suo terzo mandato.

Qual è il punto da cui lei e la sua amministrazione volete partire per il nuovo periodo di 5 anni in cui vi apprestate a governare ancora Stornarella?

Vorremmo ripartire dalla necessità di rasserenare gli animi e lavorare sulla coesione sociale che ritengo sia elemento imprescindibile in un paese come il nostro dove siamo tutti amici e parenti.

Inoltre, vogliamo rafforzare il dialogo con la comunità per assicurare una governance trasparente e partecipativa.

La terza volta eletto sindaco ben rappresenta un’attestazione di particolare fiducia da parte dei suoi concittadini.

Quali sono in generale le iniziative che intende porre in campo per continuare a meritare questa fiducia?

Il nostro programma prevede iniziative concrete in vari ambiti.

In particolare, lavoreremo per potenziare i servizi sociali, continuare a migliorare le infrastrutture scolastiche, promuovere attività culturali e sportive, e promuovere il nostro territorio.

Continueremo a investire nella sicurezza e nel benessere dei cittadini, garantendo un’attenzione costante alle loro esigenze.

Questione roghi estivi. Sono previste imminenti misure a tal proposito?

Sì, certo.

In accordo con la Prefettura stiamo sviluppando un piano di prevenzione e risposta rapida ai roghi estivi.

Questo includerà un attento monitoraggio delle aree a rischio, la collaborazione con le forze dell’ordine e le guardie ambientali. Inoltre, incrementeremo le risorse destinate alla manutenzione del verde pubblico e alla gestione dei rifiuti per ridurre al minimo i rischi.

Questione abbandono rifiuti nelle periferie. Sono previste misure riguardo a questo?

Sì, affronteremo il problema con un piano d’azione articolato.

Introdurremo sanzioni più severe per chi abbandona i rifiuti illegalmente, aumenteremo i controlli nelle aree periferiche grazie all’installazione telecamere di sorveglianza.

Parallelamente, avvieremo campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e potenzieremo i servizi di raccolta differenziata.

Come continuerà il suo impegno in ANCI?

Il mio impegno da vicepresidente in ANCI è divenuto incompatibile da quando sono stato eletto presidente di AGER Puglia (agenzia dei comuni per la gestione dei rifiuti).

Nell’associazione sono componente nel consiglio generale e collaboro con gli altri sindaci per promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo dei comuni, l’innovazione nei servizi pubblici e la sostenibilità ambientale.

Fondamentale è anche lavorare per ottenere maggiori risorse e finanziamenti a supporto delle nostre iniziative locali.

Questione sicurezza in paese. Misure?Attraverso la sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana con la Prefettura, avremo un’azione congiunta a più livelli di governo per incrementare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Saranno rafforzati i sistemi di videosorveglianza e introdurremo programmi di educazione alla sicurezza nelle scuole.

Questione anziani e disabili. Misure per loro?

Per anziani e disabili, implementeremo servizi dedicati come il potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’ampliamento delle attività ricreative e sociali grazie all’apertura del centro polivalente per diversamente abili.

Quando sarà realizzata la casa di comunità, potremo garantire una maggiore disponibilità di servizi a livello sanitario.