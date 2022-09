Alluvione nelle Marche: ritrovato il corpo di Mattia, il bambino disperso

FOGGIA, 23/09/2022 – (corriere) È stato ritrovato dopo giorni il corpo di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l’alluvione nelle Marche. È stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione il corpo di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso da giorni dopo l’alluvione nelle Marche. Il piccolo era stato travolto insieme alla mamma, che aveva tentato di salvarlo dall’onda d’acqua, senza riuscire a trattenerlo.

Il corpo, completamente avvolto nel fango, è stato rinvenuto da una persona in un terreno nel Comune di Trecastelli, in provincia di Ancona, lontano circa 200 metri dalle sponde del fiume Nevola, che ha chiamato subito i carabinieri. Manca ancora l’ufficialità, che arriverà con il test del Dna e confermerà se si tratta o meno del piccolo, ma gli indumenti porterebbero a pensare che si tratti di lui. Il cadavere sarà portato ad Ancona per gli accertamenti e le analisi, con il coordinamento dei Carabinieri del comando provinciale di Ancona.

Nei giorni scorsi era stato ritrovato lo zainetto del bambino, un lembo della felpa che indossava prima di essere travolto dalla furia dell’acqua e poi le scarpe, ma finora nessuna traccia del corpo. Il padre, Tiziano Luconi, non aveva inizialmente perso le speranze di ritrovarlo. Dopo la notizia del ritrovamento, l’uomo ha detto: «Speravo non lo trovassero più». Giovedì la madre era uscita dall’ospedale ed era voluta tornare sul posto dove il piccolo era scomparso. (corriere)