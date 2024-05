Il reparto di emergenza-urgenza del Policlinico di Bari accoglierà nei prossimi sei mesi ben 29 specializzandi, giovani medici del primo anno. Questi medici, in modo temporaneo e per otto ore settimanali, presteranno servizio in pronto soccorso in risposta al bando indetto dall’azienda ospedaliero-universitaria.

Il direttore generale, Antonio Sanguedolce, si è espresso positivamente riguardo a questa iniziativa, sottolineando che in un periodo in cui diventa sempre più difficile reclutare medici per i pronto soccorso, la risposta positiva da parte dei giovani in formazione specialistica rappresenta un segnale incoraggiante. Sanguedolce è convinto che per gli specializzandi, lavorare a stretto contatto con professionisti esperti nell’unità operativa di emergenza-urgenza consentirà loro di acquisire competenze pratiche fondamentali, di affrontare situazioni reali e complesse, e di sviluppare un senso di responsabilità e prontezza che saranno essenziali nel loro futuro professionale.

Il direttore dell’unità operativa, Vito Procacci, si impegna a fornire un ambiente di lavoro favorevole all’apprendimento per i giovani medici, poiché rappresentano il futuro della medicina d’urgenza.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it