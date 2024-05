Come scrivere una lettera di Unirsi?

L’ambiente di lavoro corporativo richiede comunicazione scritta per vari scopi. Potrebbe essere necessario un resoconto per richiedere un congedo, ottenere uno stipendio anticipato, richiedere un’escursione o informare il proprio datore di lavoro della decisione di dire addio all’azienda. I proprietari e le persone che fanno parte del top management comunicano anche con dipendenti e aspiranti tali. Le lettere di assunzione e di licenziamento fanno parte della comunicazione effettuata dal top management.

Sapete che gli aspiranti che ricevono lettere di assunzione da un’azienda hanno il diritto di accettare o rifiutare l’offerta? Se vogliono entrare in un’azienda, devono comunicarlo al top management scrivendo una lettera di adesione. È un protocollo formale che devono seguire. Devono presentare una lettera di adesione e i dettagli necessari per documentare il loro inizio in una particolare azienda. Una lettera di adesione ben scritta e contenente tutti i dettagli necessari è sufficiente per impressionare il tuo capo e responsabile del dipartimento.

Un altro caso in cui scrivere una lettera di adesione diventa essenziale è quando un dipendente si unisce al lavoro dopo un lungo congedo, per motivi professionali o personali. Indipendentemente dal motivo per cui si scrive una lettera di adesione, è essenziale che qualsiasi professionista che lavora in un ambiente aziendale impari le nozioni fondamentali per scriverla. Questo articolo discute tutto ciò che è essenziale sulla lettera di adesione. Se vuoi saperne di più, leggerlo fino alla fine sarà il trucco.

Ulteriori dettagli sono forniti di seguito.

Cos’è una lettera di adesione?

Come accennato in precedenza, una lettera di adesione è un resoconto presentato da un dipendente. È un modo ufficiale per comunicare la volontà di entrare in una nuova azienda o di rientrare nel posto di lavoro esistente dopo il congedo. Come le lettere di reclutamento, le lettere di offerta e le lettere di licenziamento, anche le lettere di adesione sono importanti. Permettono ai professionisti di documentare la data di adesione.

Tale lettera diventa utilizzabile se le cose prendono una piega legale a causa di ragioni sfortunate. Aiuta inoltre i candidati a notificare al top management la data di assunzione in modo che possano prendere le disposizioni necessarie per garantire un lavoro regolare ed efficiente senza disturbare i dipendenti esistenti. Inoltre, aiuta anche i dipendenti e i datori di lavoro a tenere un registro delle loro mansioni e delle ferie retribuite.

Come si scrive una lettera di adesione?

Ora che sai cos’è una lettera di adesione e perché è importante, è tempo di apprendere alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a garantire un articolo ben realizzato in grado di impressionare i datori di lavoro e il top management. Vale la pena ricordare che, come qualsiasi altro articolo di comunicazione aziendale, anche una lettera di adesione dovrebbe contenere dettagli essenziali. Dovrebbe essere scritto in un tono chiaro, formale e professionale. Continua a leggere per saperne di più su questi suggerimenti.

Inizia aggiungendo la data, i dettagli del destinatario e una riga dell’oggetto

È necessario seguire alcuni protocolli mentre si scrive una lettera di adesione. Quando si tratta di seguire i protocolli, è essenziale iniziare la lettera di adesione con l’inclusione di una data chiaramente menzionata. Dovresti menzionare la data quando scrivi la lettera. La data va scritta nel formato esteso senza abbreviazioni. Ecco un esempio.

16 maggio 2024

Oltre alla data, includerai anche tutti i dettagli necessari del destinatario. Il destinatario della tua lettera di adesione sarà l’HRM, un membro del top management o il capo. Oltre al nome completo, devi includere anche la qualifica professionale e l’indirizzo dell’ufficio. Questo esempio ti aiuterà a capire come farlo.

Signor Steve Hathway,

Direttore Operativo,

Logistica Hathway, Manchester.

Dovresti anche includere una riga dell’oggetto che rifletta chiaramente l’intento dietro la scrittura della lettera. Ad esempio, scrivi una riga dell’oggetto come questa.

Oggetto: Lettera di adesione per la posizione di “Regional Manager” – Robert Evans

Menziona la comunicazione precedente e inizia con un saluto

Una volta che hai finito di aggiungere gli elementi discussi nella sezione precedente, è il momento di iniziare la comunicazione e riflettere la tua volontà ed entusiasmo di entrare a far parte dell’azienda. Puoi farlo facendo riferimento alla comunicazione precedente tra te e il destinatario. Ad esempio, potresti aver già ricevuto una lettera di offerta dall’azienda e ora stai rispondendo. Quindi fare riferimento a quella comunicazione. Ecco un esempio.

Riferimento: Lettera di offerta n. 2024-04-27-012, Campus Recruitment Drive, Università di Cambridge

Oltre alla referenza, devi anche aggiungere un saluto formale per rendere la tua lettera di adesione più professionale. Puoi farlo dicendo: “Rispettato signore!”

Scrivi il corpo principale del testo

Ora è il momento di scrivere il corpo principale del testo. Il corpo principale dovrebbe includere dettagli importanti dell’appuntamento. Devi anche menzionare la data in cui prevedi di unirti al lavoro. Ecco alcune cose di cui dovresti preoccuparti mentre scrivi il testo principale della lettera di adesione.

Assicurati che la lettera trasmetta un messaggio chiaro e che non vi siano ambiguità nel testo.

Dettagli importanti come la data di adesione e il titolo professionale dovrebbero essere chiaramente menzionati.

Utilizzare un editor di testo per cambiare parole per mantenere il tono professionale.

Il testo dovrebbe essere breve; sarà utile utilizzare uno strumento di riepilogo.

Garantire informazioni accurate, inclusi nomi, indirizzi e designazioni.

Usa saluti appropriati quando ti rivolgi al destinatario.

Correggi il contenuto per rendere la lettera di adesione priva di errori.

Un editor di testo può anche rimuovere piccoli errori e riscrivere i testi dove necessario.

Concludere adeguatamente la lettera e menzionare i documenti allegati

Come ogni altro articolo, devi terminare la lettera di adesione con una conclusione adeguata. Potrebbe essere una frase che riflette la tua volontà e il tuo entusiasmo di unirti e lavorare come parte della nuova azienda. Ecco un esempio:

“Sono grato per avermi dato l’opportunità di lavorare come parte della vostra azienda. Non lascerò nulla di intentato affinché possa costituire una risorsa preziosa per l’azienda”.

Oltre ad un’apposita nota a conclusione della vostra lettera di adesione, dovete menzionare anche i documenti che avete allegato alla lettera. I documenti allegati possono includere copie di certificati di laurea, certificazioni di competenze, passaporti e altra documentazione essenziale. Basta ricordare l’ordine dei documenti allegati e menzionarli come elenco. Ecco un esempio.

In allegato trovate i documenti:

Certificato esecutivo MBA Certificazione ASCM CLTD Certificazione ISM CPSM Passaporto Patente di guida

Alla fine

Scrivere una lettera di adesione non è complicato; è necessario conoscere alcuni protocolli per garantirne uno ben realizzato. Una lettera di adesione di questo tipo ti aiuterà a impressionare il tuo capo e il top management. Abbiamo discusso tutto ciò che devi sapere per scrivere una lettera di adesione adeguata. Speriamo che la lettura di questo articolo ti aiuti a risolvere il compito di scrivere la tua prossima lettera di adesione. Ti auguriamo buona fortuna! (nota stampa).