Foggia, il Gran Concerto di Natale al “Teatro del Fuoco”

FOGGIA, 24/12/2022 – Si è tenuta ieri a Foggia, presso il “Teatro del Fuoco”, il Gran Concerto di Natale: un evento organizzato dal maestro nonché direttore artistico, Luciano Natale e dall’Accademia Amadeus Mozart, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia, della Provincia di Foggia, della Regione Puglia, del Comune e del Parco Nazionale del Gargano.

Una serata concertistica superlativa e con grande presenza di pubblico. D’altronde, non poteva essere diversamente, visto il brillante curriculum del nominato direttore artistico. Finalmente, si è tornati a godere con l’ascolto delle musiche dei più noti compositori, quali Verdi, Rossini, Puccini, Lehar, Rota, Morricone, Ranzato, Offenbach, Radensky e Strauss, magistralmente eseguite dall’orchestra a fiati “Apulia”, composta da oltre cinquanta musicisti, magistralmente diretti dal direttore Antonello Ciccone ed arricchita dalla presenza del Coro “Opera Festival di Bitonto”.

Non poteva mancare, essendo la nostra la nazione del “Bel canto”, l’esibizione magistrale dei tenori Paolo Spagnuolo, Gianni Leccese e dei soprani Antonella Tegliafilo Giordano e Gina Palmieri che hanno emozionato l’attento pubblico cantando arie e canzoni famose, quali: Nessun Dorma, La Donna è Mobile, O Mio Babbino Caro, Habanera, Tu che di gel sei cinta, solo per citarne alcune. Seconda parte del concerto dedicata all’esecuzione di brani della tradizione natalizia. Applausi scroscianti per tutti, all’immancabile “Brindisi della traviata”per suggellare l’arrivo di un anno che si spera sia ricco di prosperità e pace per tutti ed al termine delle due ore di concerto, tutti in piedi ad intonare, accompagnati dall’orchestra e dai cantanti, il noto brano “Oh happy Day” che ha suggellato la fine di un concerto dall’alto spessore artistico. Antonio Castriotta