San Severo, sgomberata struttura pubblica vicino alla stazione: tre Daspo urbani

SAN SEVERO (FG) – Intervento della Polizia Locale tra ieri e la mattinata di oggi nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di San Severo, dove una struttura pubblica abbandonata era stata occupata abusivamente. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni arrivate alle autorità sulla presenza di alcune persone senza fissa dimora e in stato di tossicodipendenza che avevano trovato riparo all’interno dell’edificio.

Gli agenti sono intervenuti procedendo allo sgombero dei locali e all’identificazione delle persone presenti. Al termine dei controlli, nei confronti di tre individui sono stati emessi ordini di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano, misura prevista dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017 – successivamente convertito nella Legge 48/2017 – che consente alle autorità di allontanare soggetti ritenuti responsabili di comportamenti in grado di compromettere la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.

Dopo lo sgombero, l’area è stata interessata da interventi di pulizia e bonifica dei locali affidati al Consorzio GEMA, con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate e prevenire nuove occupazioni abusive. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

L’azione rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo dall’amministrazione e dalla Polizia Locale per contrastare situazioni di degrado urbano e garantire la fruibilità degli spazi pubblici alla cittadinanza.