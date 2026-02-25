Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo, sgomberata struttura pubblica vicino alla stazione: tre Daspo urbani

OCCUPAZIONE ABUSIVA San Severo, sgomberata struttura pubblica vicino alla stazione: tre Daspo urbani

L’azione rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo dall’amministrazione e dalla Polizia Locale

San Severo, sgomberata struttura pubblica vicino alla stazione: tre Daspo urbani

San Severo, sgomberata struttura pubblica vicino alla stazione: tre Daspo urbani

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO (FG) – Intervento della Polizia Locale tra ieri e la mattinata di oggi nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di San Severo, dove una struttura pubblica abbandonata era stata occupata abusivamente. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni arrivate alle autorità sulla presenza di alcune persone senza fissa dimora e in stato di tossicodipendenza che avevano trovato riparo all’interno dell’edificio.

Gli agenti sono intervenuti procedendo allo sgombero dei locali e all’identificazione delle persone presenti. Al termine dei controlli, nei confronti di tre individui sono stati emessi ordini di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano, misura prevista dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017 – successivamente convertito nella Legge 48/2017 – che consente alle autorità di allontanare soggetti ritenuti responsabili di comportamenti in grado di compromettere la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.

Dopo lo sgombero, l’area è stata interessata da interventi di pulizia e bonifica dei locali affidati al Consorzio GEMA, con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate e prevenire nuove occupazioni abusive. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

L’azione rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo dall’amministrazione e dalla Polizia Locale per contrastare situazioni di degrado urbano e garantire la fruibilità degli spazi pubblici alla cittadinanza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO