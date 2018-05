Città Protagonista “Un peccato sprecare per Manfredonia questa fase politica di cambiamento”

Di:

Manfredonia, 25 maggio 2018. Molti di quelli che seguono la politica locale hanno pensato che dopo l’ultimo Consiglio Comunale, in cui è “sembrato” che il Partito Democratico facesse mancare il suo sostegno al Sindaco Riccardi, venisse aperta una discussione costruttiva all’interno della coalizione di maggioranza per

ridiscutere, insieme a tutti quelli disponibili a farlo, le tappe e gli obiettivi futuri da sviluppare e cercare di portare a termine entro la naturale scadenza di questa compagine amministrativa. Ad oggi non sembra che sia ancora accaduto nulla e la città vive come se fosse sospesa in attesa di tempi migliori.

Se per gli Enti locali i tempi sono sicuramente difficili, con uno spaesamento nello scacchiere politico nazionale, non ci si può permettere di non immaginare il futuro in modo critico agendo con una visione lungimirante aldilà della semplice amministrazione. Una stagione di cambiamento attende tutti, inevitabilmente. Noi di “Città

Protagonista” riteniamo che sciupare l’occasione di utilizzare questo cambiamento per generare nuove possibilità per #Manfredonia sarebbe un grave peccato.

Associazione “Città Protagonista”.