Carlo Acutis, il giovane di 15 anni scomparso nel 2006 a causa di una leucemia fulminante e noto come il “patrono di Internet” per la sua passione per l’informatica, sarà proclamato Santo. La decisione è stata presa dal Papa, che ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi, guidato dal cardinale Marcello Semeraro, a promulgare i decreti riguardanti il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Carlo Acutis, nato il 3 maggio 1991 a Londra e morto il 12 ottobre 2006 a Monza.

Acutis era stato beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020. Il miracolo che ha portato alla sua beatificazione riguardava la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara malformazione congenita che avrebbe richiesto un intervento chirurgico. Matheus, che non riusciva a trattenere il cibo a causa della sua condizione, smise di vomitare dopo aver toccato una reliquia di Carlo e aver chiesto la grazia di guarire. La malformazione scomparve e il pancreas tornò normale. Questa guarigione “istantanea, completa e duratura” è stata ritenuta inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi e approvata ai fini della beatificazione.

Il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Carlo Acutis riguarda una giovane ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, che è sopravvissuta a un grave trauma cranico causato da un incidente grazie all’intercessione del beato, invocato dalla madre. La notizia è stata riportata da Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana.

Carlo Acutis sarà il primo “santo dei Millennials”. Papa Francesco lo ha spesso citato nei suoi discorsi e, nell’esortazione apostolica “Christus vivit”, lo ha proposto ai giovani come esempio di santità nell’era digitale. Acutis definiva l’eucaristia “la mia autostrada per il Cielo”. Pur essendo un adolescente come tanti, aiutava i poveri, partecipava quotidianamente alla messa e nutriva una particolare devozione per la Madonna e San Francesco. La sua passione per l’informatica era al servizio della fede, realizzando siti web e una mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, esposta in centinaia di parrocchie e santuari mariani come Fatima, Lourdes e Guadalupe. È conosciuto in tutto il mondo come “il santo di Internet”.

“Carlo Acutis rappresenta la santità del quotidiano perché la sua vita è stata una preghiera continua”, ha dichiarato sua madre, Antonia Salzano, in un’intervista all’ANSA. “Era un ragazzo normale che ha aperto il suo cuore a Cristo, rendendo santa la sua normalità”. Carlo aveva scelto di essere sepolto ad Assisi, dove la famiglia possiede una casa. “Era devoto di San Francesco, amava la sua essenzialità e l’attenzione ai poveri”. La sua tomba, con il corpo visibile, è meta di migliaia di pellegrini ogni anno. “Non aveva le stigmate o altri segni che caratterizzano i santi. Può essere imitato e ci sprona a farlo”, ha aggiunto Antonia.

