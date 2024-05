Domenico La Marca: "Gatta pensi ad altro. I candidati a sindaco? Tutti bravi. Ballottaggio? Non dire gatto se..."

Manfredonia. “Giandiego Gatta pensi ad altro, pensi ai Comuni della Capitanata, non ai dirigenti e dipendenti del PD. Bravi tutti i candidati, nessuna critica.

Ballottaggio? Come diceva il Trap, non dire gatto se…”

Intervista esclusiva con Domenico La Marca, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra “Insieme per Manfredonia”, con le liste: MOLO 21, CON, PROGETTO POPOLARE, PARTITO DEMOCRATICO, LA MARCA SINDACO – EUROPA VERDE, MANFREDONIA CIVICA.

Si parte con la foto pubblicata sui social il 19 maggio scorso dal PD di Manfredonia, a margine di un evento nella sede del partito. La Marca con iscritti del PD, anche dipendenti e dirigenti del Comune di Manfredonia. Al di là di questioni legate a norme di rango costituzionale – ci sono stati dei post tra PD, il candidato a sindaco Ugo Galli, il consigliere regionale Campo – l’osservazione: per anni Manfredonia è stata governata dal centrosinistra, PD in primis, prima della rottura tra Campo, Bordo e Riccardi. Urbanistica, assunzioni, cooperative, concessioni, occupazioni di suolo pubblico, etc. Al di là di norme, regolamenti, orari, Domenico La Marca non crede che sia essenzialmente una questione di legami, di imparzialità? Riuscirebbe lo stesso da sindaco ad essere imparziale verso dirigenti e dipendenti del Comune di Manfredonia che pubblicamente lo sostengono a livello elettorale? E viceversa, riuscirebbero gli stessi ad essere imparziali verso terzi fuori da questioni elettorali e di colore? Verso quanti non correlati alla coalizione di centrosinistra?.

Da quando è emersa l’ipotesi della sua candidatura, poi concretizzatasi a fine aprile, i critici di La Marca sostengono che alle spalle dello stesso ci sono nelle liste: Angelo Riccardi – Maria Teresa Valente (CON), Salvatore Zingariello – Francesco Schiavone (Progetto Popolare), Giuseppe La Torre (Manfredonia Civica), Franco La Torre, Gaetano Prencipe (Molo 21), c’è lo stesso PD, e anche Innocenza Starace e Alfredo De Luca (La Marca Sindaco – Europa Verde). Dunque, “il vecchio”.

Sarebbe di base la maggioranza del consiglio comunale di Manfredonia sciolto nel 2019 tanto per le dimissioni del sindaco, frizioni nella maggioranza, quanto per l’insediamento di una commissione d’accesso agli atti con accertate o presunte infiltrazioni della criminalità.

Nel 2021, c’è stata l’amministrazione di Gianni Rotice, durata 2 anni, lo scioglimento con la sfiducia di metà consiglieri + 1, poi l’operazione “Giù le mani”. Quindi dalle primarie del PD del 2014, 10 anni dopo, si è tornati al punto di partenza, con gli stessi nomi?

Come riuscire a operare liberamente da sindaco, da primo cittadino? Come riuscirà Domenico La Marca a essere indipendente, a ragionare con la sua testa, come riuscirà ad organizzare la nuova Giunta, o ancora l’Ase, etc.?

Infine, il programma: 5 azioni concrete con la nuova Amministrazione:

ORGANICO DEL COMUNE (Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell’apparato dell’ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l’impossibilita di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione)“.

LE CRITICITA’ DELL’OSPEDALE SAN CAMILLO, PER QUANTO LA COMPETENZA SIA REGIONALE;

LA VIABILITA’, LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IL DECORO URBANO

RIDUZIONE TARI

LA GESTIONE DEI SITI MONUMENTALI

GRANDI EVENTI E TURISMO

IL SOCIALE

Infine, la prima settimana da sindaco, la prima azione.