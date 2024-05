San Giovanni Rotondo. E’ il 43enne Fabio Carinci l’autore dell’omicidio di Rachele Corvino, di 81 anni, con fatti avvenuti a metà giornata a San Giovanni Rotondo.

Come pubblicato, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri del locale Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo con l’accusa di aver ucciso a colpi di mazza e con un coltello l’anziana donna.

I fatti sarebbero avvenuti in Piazza Europa. L’uomo è stato fermato dagli inquirenti completamente nudo.

L’omicida sarebbe sceso in auto dalla montagna in boxer, sporco di sangue, quindi sarebbe entrato nella casa dei parenti di una donna (moglie o compagna). Quindi una serie di litigi con i presenti, fino all’uccisione di un’anziana donna.

A quanto si apprende, la donna (originaria di Manfredonia) potrebbe essere stata scaraventata con violenza contro un mobile. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di introdursi in un’altra abitazione ma sarebbe stato allontanato dalle persone all’interno che hanno subito chiamato i carabinieri. I militari hanno prima rintracciato e fermato il 43enne e poco dopo hanno scoperto il corpo dell’anziana. Lo riporta l’ANSA.

“Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo – dice il sindaco Michele Crisetti all’ANSA -. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.

Seguono aggiornamenti.

FOTOGALLERY ph enzo maizzi