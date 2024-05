Michele Giordano: "E' presto per accettare. Voglio che questa nuova vita mi sia più agevole. A me, a tutti"

Manfredonia. “E’ ancora presto per accettare quello che è accaduto. Voglio che questa vita, questa nuova vita, mi sia più agevole. Per me, per coloro che vivono queste difficoltà. Voglio aiutare il prossimo. E’ l’obiettivo della mia vita”.

Così a StatoQuotidiano.it il dr. Michele Gianluca Giordano, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza – Stazione Navale di Cagliari in congedo, candidato al consiglio comunale di Manfredonia, nella lista Ugo Galli Sindaco, a sostegno di Ugo Galli sindaco.

A cura di Giuseppe de Filippo

