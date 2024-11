Le Curiose origini del Bingo

Il Bingo, uno dei giochi più semplici e amati al mondo, ha una storia sorprendentemente ricca e antica. Nonostante oggi lo si conosca anche nella sua moderna versione di bingo online, le sue origini risalgono addirittura al XVI secolo. Dall’Italia del Rinascimento alle sale digitali odierne, il Bingo ha attraversato secoli e continenti, mantenendo immutato il suo fascino.

Le radici del Bingo affondano nell’Italia del 1530 con il “Giuoco del Lotto d’Italia”. Questo gioco ad estrazione, molto simile a una lotteria, prevedeva la selezione casuale di numeri e catturò rapidamente l’attenzione del pubblico. Le sue regole erano semplici, ma il divertimento assicurato.

Nel XVIII secolo, il gioco si diffuse in Francia, dove venne modificato e perfezionato. Nacque così il “Le Lotto”, una versione che aggiungeva schede numerate e gettoni. Le cartelle francesi contenevano 27 quadrati disposti in tre file e nove colonne, con numeri dall’1 al 90. Il Bingo cominciava a prendere forma, arricchendosi di quella componente sociale che ancora oggi lo contraddistingue.

Il nome “Bingo” non ha, tuttavia, origine italiana né francese. Nel XIX secolo, un gioco simile si diffuse in Germania con finalità educative, utilizzato per insegnare le tabelline, le sillabe e i nomi degli animali ai bambini. Tuttavia, il nome attuale nacque negli Stati Uniti negli anni ’20 del Novecento. Hugh J. Ward standardizzò il gioco per le fiere locali, utilizzando fagioli secchi come segnalini. Fu Edwin S. Lowe, un venditore di giocattoli, a portare il gioco a New York, dove un giocatore durante una partita esclamò erroneamente “Bingo!” invece di “Beano” (nome originario derivato dai fagioli, bean in inglese). Lowe trovò il nome così accattivante che lo adottò definitivamente, trasformando “Bingo” in un fenomeno globale.

Negli Stati Uniti, il Bingo si affermò rapidamente, diventando un passatempo popolare già negli anni ’40. In Europa, il gioco conobbe un vero e proprio boom negli anni ’50, quando molte sale cinematografiche iniziarono a organizzare partite di Bingo per attrarre pubblico durante la crisi del cinema. In Italia, invece, il Bingo nella sua versione moderna è arrivato solo nel 1999, ma le sue radici risalgono proprio al nostro Paese grazie al Lotto del 1530.

Con il tempo, il Bingo si è adattato alle nuove tecnologie, dando vita al Bingo online. Oggi, grazie a piattaforme digitali e app, i giocatori possono divertirsi ovunque, trasformando un passatempo tradizionale in un’esperienza moderna e interattiva.

Il Bingo non è solo un gioco: in alcuni contesti, è stato una fonte di finanziamento per grandi progetti. Un esempio curioso è quello della Cina, dove un gioco simile al Bingo, chiamato Keno, contribuì a finanziare la costruzione della Grande Muraglia.

In Australia, il Bingo è chiamato “Housie”, e anziché gridare “Bingo!”, i giocatori esclamano proprio “Housie!” quando completano la loro cartella. Questo dimostra quanto il gioco si sia radicato nelle diverse culture, adattandosi a usanze locali pur mantenendo la sua essenza.

Dalle sue umili origini come “Giuoco del Lotto d’Italia” al successo del Bingo online, il Bingo ha saputo attraversare epoche e confini. La sua semplicità, unita alla capacità di creare momenti di socialità e divertimento, lo rende ancora oggi un passatempo intramontabile e amato da generazioni di giocatori in tutto il mondo.