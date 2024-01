SAN SEVERO (FOGGIA) – “Dopo un laborioso processo di confronto con le più rappresentative associazioni e movimenti civici operanti sul territorio, Alternativa Civica ha vagliato, con molta attenzione, fra le molte personalità che hanno aderito al suo progetto, quella che più e meglio incarna, nell’attuale momento storico, i requisiti soggettivi di onestà, capacità e indipendenza, ritenuti precondizione indispensabile per ricoprire, secondo le prospettive politiche di Alternativa Civica, il ruolo di Sindaco di questa comunità: si tratta della professoressa Lidya Colangelo, Consigliere comunale in carica.

La professoressa Colangelo ha grande capacità di ascolto e di dialogo e nello stesso tempo, nel ruolo istituzionale che ha ricoperto con grande senso di responsabilità, non ha mancato di dimostrare coraggio e fermezza, allorché, dai banchi dell’opposizione, ha assunto una ferma quanto intransigente posizione contro quelle scelte discutibili dell’Amministrazione in carica, perché ritenute inaccettabili e contrarie all’interesse del popolo sanseverese, come quando ha richiesto, con successo e non senza assumere dei rischi personali, la costituzione di parte civile del Comune di San Severo nei processi penali contro i responsabili di gravi reati ambientali.

La presentazione ufficiale della sua candidatura avverrà in una apposita conferenza stampa che sarà convocata a breve e nel corso della quale la nostra candidata avvierà il dialogo con la Città e con tutti coloro che vorranno condividere le linee programmatiche del Movimento.

Lo riporta Antonio Franciosi portavoce di Alternativa Civica.