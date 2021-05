Manfredonia, centauro salvato da elisoccorso con sacche di sangue

Manfredonia, 27/05/2021 – (norbaonline) E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Giovanni Rotondo un motociclista di 50 anni coinvolto ieri mattina in un incidente stradale lungo la statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Per cause da accertare il centauro si e’ scontrato con un’auto il cui conducente e’ rimasto illeso. Provvidenziale l’intervento dell’elisoccorso di Foggia. Il mezzo, e’ tra i pochissimi in Italia a trasportare a bordo sacche di sangue. I medici infatti hanno potuto effettuare le trasfusioni direttamente sul luogo dell’incidente riuscendo cosi’ a tamponare le gravi ferite. (norbaonline)