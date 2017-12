Vescovo Castoro annuncia visita Papa a SGRotondo (ph enzo maizzi)

Foggia. ”Il Consiglio regionale ha accolto e approvato la mia proposta di finanziamento per garantire la migliore organizzazione alla visita di papa Francesco a San Giovanni Rotondo. l Gargano ha ricevuto un grande dono natalizio: la notizia della visita papale il 17 marzo 2018. E la Regione ha dimostrato grande sensibilità e prontezza nell’accogliere un dono inaspettato”. E’ quanto scrive il consigliere regionale del gruppo Popolari, Napoleone Cera. ”300mila euro” il contributo previsto. La Prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che papa Francesco visiterà due luoghi cari a San Pio da Pietrelcina: Pietrelcina, nel centenario dell’apparizione delle stimmate e San Giovanni Rotondo, nel 50° anniversario della morte di san Pio. La giornata sui luoghi di san Pio prevede il seguente programma ore 7.00 il Papa decollerà dall’eliporto del Vaticano per atterrare circa un’ora dopo nel parcheggio di Piana Romana a Pietrelcina. Dopo una breve sosta di preghiera nella Cappella delle stimmate, il Santo Padre si recherà sul piazzale della chiesa per l’incontro con tutti i fedeli: al saluto dell’arcivescovo, seguirà il discorso del Papa, che poi saluterà la comunità dei Frati Minori Cappuccini e una rappresentanza della comunità parrocchiale. ore 9,00 Partenza in elicottero alla volta di San Giovanni Rotondo, da dove il Papa ripartirà – ore 12,45 – per fare rientro in Vaticano. Papa Francesco a San Giovanni, 300mila euro da Regione Puglia ultima modifica: da

